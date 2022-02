Dois anos de pandemia. A história de três vozes que se fizeram ouvir e sofreram represálias

Corria o mês de dezembro de 2019 quando os médicos em Wuhan, na China, começaram a questionar-se acerca dos muitos casos de “pneumonia” de causa desconhecida que lhes apareciam. No dia 30, os Centers for Disease Control and Prevention, sediados na cidade, endereçaram uma comunicação a todas as instituições hospitalares para que os profissionais de saúde ficassem atentos e fosse possível iniciar uma investigação.

Exatamente nesse dia, a diretora das urgências do Hospital Central de Wuhan, Ai Fen, “depois de atender vários pacientes com sintomas semelhantes aos da gripe e resistentes aos métodos habituais de tratamento, recebeu os resultados laboratoriais de um caso que continha a palavra ‘SARS-CoV’”, como relatou o jornal britânico The Guardian a 11 de março de 2020. Quando a profissional de saúde enviou uma fotografia do documento a um colega que trabalhava noutro hospital da cidade, este fez com que a mensagem circulasse e, a certo ponto, a notícia era conhecida em vários grupos. Incluindo num a que pertencia Li Wenliang.

Por ter em sua posse informações tão importantes, pelas 17h43 escreveu num grupo privado do WeChat que integrava juntamente com os seus colegas de curso: ‘7 casos confirmados de SARS foram relatados [ao hospital] do Huanan Seafood Market’. Para além do relatório do exame e da imagem da tomografia computorizada, Wenliang, uma hora depois, às 18h42, esclareceu que “as últimas notícias são que foi confirmado que são infeções por coronavírus, mas a estirpe exata do vírus está a ser investigada”.

No entanto, sabe-se que terá ficado descontente quando entendeu que as novidades estavam a ser divulgadas com demasiada rapidez. Quando capturas de ecrã da conversa começaram a circular online, a direção do hospital convocou-o para uma reunião e culpou-o por tudo aquilo que estava a ser conhecido.

