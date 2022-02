Executivo. Matos Fernandes diz não "fazer ideia" se continuará no Governo

João Pedro Matos Fernandes, atual ministro do Ambiente e da Ação Climática, confessou, aos jornalistas, desconhecer qual será o seu futuro no próximo Governo do PS, liderado por António Costa.

Em Ponta Delgada, nos Açores, onde esteve reunido com José Manuel Bolieiro, presidente do Governo Regional, Matos Fernandes anunciou o financiamento de projetos da região através do fundo ambiental e, em declarações aos jornalistas, garantiu que “nunca” deixará de acompanhar estes projetos – que se deverão desenvolver durante a próxima legislatura – “onde quer que esteja”.

Após a insistência da comunicação social sobre se este acompanhamento seria feito como Ministro do futuro Executivo socialista, o atual detentor da pasta do Ambiente e da Ação Climática confessou: “Isso não faço a mais pequena ideia.”

Recorde-se que Matos Fernandes está no Governo desde 2015, altura em que o PS chegou ao poder pelas mãos de António Costa, que o nomeou ministro do Ambiente. A partir de 2018, no entanto, Matos Fernandes passou a atuar como ministro do Ambiente e da Ação Climática.

Governo no forno Após a maioria absoluta conquistada pelos socialistas na Assembleia da República, nas eleições legislativas de 30 de janeiro, está prestes a ser anunciado o novo Governo formado por António Costa. A apresentação dos nomes para o futuro Executivo deverá ser apresentada ao Presidente da República entre os próximos dias 22 e 23 de fevereiro, prevendo-se que o seu novo executivo tome posse entre 23 e 24 do mesmo mês.

De saída do gabinete de António Costa estão Francisca Van Dunem e, segundo avançou o Nascer do SOL, Augusto Santos Silva, que deverá ser o candidato socialista à presidência da Assembleia da República.