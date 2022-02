novobanco disponibiliza até 1325 milhões em novas linhas de crédito

O novobanco disponibiliza duas novas linhas de crédito com garantia do Fundo Europeu de Investimento (FEI), no valor de 1125 milhões de euros destinadas a micro e pequenas e médias empresas (PME), e uma nova linha de crédito com garantia do Banco Europeu de Investimento (BEI), no valor de 200 milhões de euros, destinada a empresas de maior dimensão (MidCaps e Large Corporates), com vista à retoma da sua atividade económica e à mitigação dos efeitos da pandemia da Covid-19.

"Estas novas linhas destinam-se especificamente a empresas que pretendam financiamento para apoiar a retoma da sua atividade (fundo de maneio e/ou investimento) entre 50 mil e 7,5 milhões de euros, no caso das micro empresas e PME, e entre 100 mil e 25 milhões de euros, no caso das MidCaps e Large Corporates", revela em comunicado.

De acordo com o banco de António Ramalho, "estes instrumentos revestem-se de particular importância por permitirem o acesso das empresas portuguesas a condições de financiamento mais favoráveis, promovendo assim a criação de emprego e o crescimento da economia, e darem continuidade à estratégia prosseguida pelo novobanco de permanente apoio ao tecido empresarial Português".

Segundo a instituição financeira, "trata-se da quinta e da sexta transações de partilha de risco assinadas entre o novobanco e o FEI e da primeira transação do mesmo tipo assinada entre o novobanco e o BEI, depois do sucesso alcançado com o lançamento das anteriores linhas de crédito, através das quais o novobanco já concedeu mais de 2000 milhões de euros de financiamento a mais de 1600 empresas"