Madeira pondera terminar com uso obrigatório de máscara na rua

O Governo da Madeira está a ponderar terminar com a obrigatoriedade do uso de máscara nas ruas até ao final deste mês, disse esta segunda-feira o chefe do executivo, Miguel Albuquerque, afirmando que a evolução da pandemia de covid-19 no arquipélago “está favorável”.

“Estamos a considerar, dentro de poucas semanas, se tudo se mantiver como está, prescindir do uso de máscara em espaço exterior”, disse Miguel Albuquerque, sublinhando que as medidas de contenção do vírus adotadas na região “têm corrido bem”.

O presidente do Governo Regional falava à margem duma visita a uma nova melaria, no concelho de Santana, no norte da ilha da Madeira, que representou um investimento de 45 mil euros, estando apta a produzir e embalar mel, inclusive em doses individuais, bem como bombons de chocolate com mel e hidromel.

“A evolução da pandemia está favorável, as pessoas têm-se comportado de forma adequada, as coisas estão a correr bem, portanto, estamos em condições, possivelmente dentro de poucas semanas, de prescindir dessa restrição”, disse Miguel Albuquerque.