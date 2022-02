Governo e CTT já assinaram novo contrato

O Governo e os CTT já assinaram o novo contrato de concessão que servirá de base ao serviço postal universal (SPU) até 2028. A informação foi revelada pelos Correios num comunicado à CMVM, no dia em que foi publicada no Diário da República a nova lei postal.

“Os CTT informam que foi celebrado o novo contrato de concessão para a prestação do SPU. Este entrará em vigor após aprovação pelo Tribunal de Contas ou declaração por esta entidade da dispensa do referido visto, mantendo-se [os CTT] até essa data como prestador do SPU, nas atuais condições”, disse a empresa liderada por João Bento.

Os Correios explicam que, para 2022, “os preços a implementar pelos CTT deverão respeitar uma variação média anual máxima de 6,80%, que considera a queda do tráfego observada nos primeiros nove meses de 2021 e a variação do Índice de Preços no Consumidor para a classe de despesas de Transportes, conforme divulgado pelo INE para o mês de outubro de 2021″.

Já em relação ao restante termo do contrato, “os preços serão definidos de acordo com os princípios constantes” na nova lei postal, diz a empresa. “Estes passarão a ser definidos por acordo entre os CTT, a Anacom e a Direção-Geral do Consumidor para períodos de três anos” e, caso não haja acordo, “o Governo definirá os critérios”.

No entanto, os preços devem ter em conta a sustentabilidade financeira do SPU, entre outros indicadores, uma reivindicação antiga da empresa.

Recorde-se que este sábado, o Presidente da República promulgou o diploma do Governo que altera o regime jurídico aplicável à prestação de serviços postais, aprovado pelo executivo em dezembro, “notando que não determina a renovação do contrato de concessão”. O anterior contrato tinha terminado a 31 de dezembro.