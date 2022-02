Turismo otimista quanto ao alívio das restrições

Para os responsáveis do turismo não há dúvidas: a medida que entrou ontem em vigor e que facilita a entrada de passageiros por via aérea em Portugal poderá contribuir para impulsionar o aumento dos turistas no nosso país. Para o presidente da Entidade Regional do Turismo da Região de Lisboa, as novas regras são “bastante importantes” e irão “contribuir para entrar numa fase de retoma do turismo”, lembrando, no entanto, que, depois de dois anos “de uma pandemia muito dura”, há ainda “uma fase longa e difícil” a percorrer.

“A nossa visão é que esta medida é bastante positiva. Aliás, ao longo deste período de dois anos notamos que sempre que há um alívio das medidas restritivas há uma resposta positiva por parte da procura”, disse Vítor Costa.

E lembrou que Lisboa continua a ser um destino atrativo, onde a maior parte dos turistas vem em lazer, pelo que é expectável que este segmento recupere, já a partir de março, o que vai em linha com a expectativa já revelada por hoteleiros.

Também o novo presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), revelou que “é sinal, primeiro, de que a pandemia vai perdendo terreno e que vamos podendo retomar as nossas liberdades e, por outro lado, para um destino turístico como o Algarve, é extremamente importante que o turista tenha o mínimo de barreiras à entrada no destino”, afirmou Hélder Martins.

O responsável disse ainda que que espera que o levantamento de restrições continue e “que isso traga a estabilidade que o Algarve precisa para continuar a recuperação de um destino que foi tão afetado nos últimos dois anos” pelas medidas restritivas aplicadas às viagens e à entrada no país devido à pandemia.

E admitiu que já se “está a notar um aumento da procura” e “um interesse maior por parte de turistas e de operadores”, aumento que se está a sentir sobretudo “em áreas em que não são tão expectáveis que sofram essa influência [do fim dos testes] de imediato”.

Recorde-se que a obrigatoriedade de teste negativo ao vírus SARS-CoV-2 para entrar em Portugal terminou esta segunda-feira, bastando a apresentação de um certificado digital covid-19 ou um comprovativo de vacinação reconhecido.