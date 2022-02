José Silvano absolvido no caso das "presenças-fantasma"

Notícia atualizada às 18h33h

O secretário-geral do PSD, José Silvano, e a deputada social-democrata Emília Cerqueira, foram absolvidos, esta segunda-feira, do processo conhecido como “presenças-fantasma” no Parlamento.

Recorde-se que José Silvano e Emília Cerqueira estavam acusados neste processo por dois crimes de falsidade informática, que os dois deputados rejeitaram.

No passado dia 17 de janeiro, nas alegações finais, o procurador do Ministério Público (MP) considerou ter ficado provada a narrativa da acusação e pediu a condenação dos dois arguidos, mas sem quantificar, na altura, a medida de pena ou a sanção a aplicar.

A acusação entendia que a deputada Maria Emília Cerqueira introduziu os códigos de acesso do secretário-geral do PSD no sistema informático do plenário, consciente de que o sistema iria automaticamente assinalar a presença daquele deputado, estando, contudo, ciente de que José Silvano estava ausente da Assembleia da República nos dias 18 e 24 de outubro de 2018.

José Silvano reagiu à decisão em conferência de imprensa. “O Tribunal absolveu-me de uma acusação que sempre neguei e da acusação feita na praça pública durante três anos”, salientou. O secretário-geral do PSD reiterou que este processo “foi aproveitado durante os três anos e meio para prejudicar imagem do secretário-geral e do PSD”. Silvano quis deixar claro que não recebeu “qualquer tostão” pelas presenças que faltou na Assembleia da República, e que a sua palavra, agora, “sai honrada” e que o assunto não fica resolvido apenas em termos legais, mas também em "termos éticos".