José Silvano absolvido no caso das "presenças-fantama"

O secretário-geral do PSD, José Silvano, e a deputada social-democrata Emília Cerqueira, foram absolvidos, esta segunda-feira, do processo conhecido como “presenças-fantasma” no Parlamento.

Recorde-se que José Silvano e Emília Cerqueira estavam acusados neste processo por dois crimes de falsidade informática, que os dois deputados rejeitaram.

No passado dia 17 de janeiro, nas alegações finais, o procurador do Ministério Público (MP) considerou ter ficado provada a narrativa da acusação e pediu a condenação dos dois arguidos, mas sem quantificar, na altura, a medida de pena ou a sanção a aplicar.

A acusação entendia que a deputada Maria Emília Cerqueira introduziu os códigos de acesso do secretário-geral do PSD no sistema informático do plenário, consciente de que o sistema iria automaticamente assinalar a presença daquele deputado, estando, contudo, ciente de que José Silvano estava ausente da Assembleia da República nos dias 18 e 24 de outubro de 2018.