Número de novos casos de covid-19 sobem em Hong Kong

As autoridades de Hong Kong registaram esta segunda-feira um recorde de 614 novos casos de Covid-19, a grande maioria da variante Omicron altamente transmissível. É o maior número de casos na zona desde o início da pandemia.

O aumento dos novos casos foi atribuído às festas lunares do ano novo que se realizaram a semana passada, embora o surto global tenha começado no final do ano passado.

O governo, contudo, continua otimista com as estratégias de rastreio e contenção de Hong Kong, que incluem o encerramento rápido de edifícios e testes obrigatórios, sem esquecer a quarentena. Exortaram também as pessoas a ficar em casa o mais possível.

"Se continuarmos com ajuntamentos, a epidemia não irá parar, mas se todos trabalharmos em conjunto e minimizarmos os grupos, esperamos que a partir de hoje possamos realmente suprimir a propagação da doença", disse o controlador do Centro para a Protecção da Saúde, Edwin Tsui.