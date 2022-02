Urina e fezes de cão estão a prejudicar vida selvagem, diz estudo

Fezes e urina de cão estão a ser depositadas em reservas naturais em quantidades tão elevadas que é provável que estejam a danificar a vida selvagem, de acordo com um novo estudo realizado pela Universidade de Gante, situada na Bélgica.

Os cientistas chegaram às suas conclusões contando o número de cães durante 18 meses em quatro reservas naturais na periferia de Gante e disseram que a situação seria semelhante em toda a Europa, que conta com cerca de 87 milhões de cães.

Os cães são alimentados em casa e depois excretam nutrientes enquanto passeiam, deixando uma média anual de 11kg de azoto por hectare e 5kg de fósforo, segundo as estimativas da investigação. Este é um nível semelhante de poluição conhecido por ser transportado através do ar a partir da agricultura, indústria e fumos do tráfego, que varia entre 5kg a 25kg de azoto, o que significa que o impacto das fezes e da urina dos cães é significativo.

Muitos donos, quando passeam os seus animais, pensam que deixar as excreções do seu amigo de quatro patas na natureza não tem danos significativos. Mas tem: a maioria dos ecossistemas são ambientes naturalmente pobres em nutrientes e a sobrefertilização reduz a biodiversidade ao permitir que algumas plantas prósperas, tais como urtigas e algas, expulsem outras e a vida selvagem que delas depende.

"Ficámos surpreendidos com a quantidade de nutrientes que os cães podem fornecer", disse o Prof. Pieter De Frenne, da Universidade de Gante, que liderou a investigação. "As entradas de azoto atmosférico provenientes da agricultura, da indústria e do tráfego recebem, por direito, muita atenção política, mas os cães são totalmente negligenciados a este respeito".