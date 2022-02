Henrique Corrêa da Silva. "Portugal está a deitar fora oportunidades históricas"

Licenciado em Ciência Política pela McGill University, no Canadá, trabalhou durante doze anos nos Serviços de Informações. Entrou no mundo das criptomoedas por razões tanto tecnológicas – “tenho um lado geek”, assume – como ideológicas. Enquanto presidente do Instituto New Economy, faz pedagogia sobre como funcionam as criptomoedas, sublinhando o seu potencial para revolucionar a economia e a sociedade. Diz que, na realidade, o bitcoin é apenas o começo.

Como começou a interessar-se pelo mundo das criptomoedas?

Entrei tanto por razões tecnológicas – tenho um lado geek da criptografia – como ideológicas. Em termos políticos e sociológicos o bitcoin é uma experiência fantástica. Achei fascinante como o Satoshi [o japonês que criou o bitcoin] conseguiu montar um sistema que pôs pessoas no mundo inteiro, que não se conhecem de lado nenhum, todas as trabalhar para o mesmo lado, a seguir as mesmas regras e a criar uma rede cada vez maior em que não há nenhuma entidade dominadora. Não é por acaso que a bitcoin é a rede mais segura do mundo – em onze anos esteve um dia ou outro em baixo, mas no início. Mesmo o Google e o Whatsapp estiveram em baixo. Os centralizados têm esse risco: podem estar em baixo por problemas tecnológicos, por decreto governamental ou porque há um hacker que resolve rebentar com o sistema. Na rede bitcoin, os bandidos que tentem fazer batota são banidos da rede. Prejudicam-se a si próprios. E o sucesso está à vista. Tanto que começou com a bitcoin e já há mais de duas mil criptomoedas.

Diz-me então que o bitcoin nasceu como um projeto sério. Mas há outras criptomoedas que são paródias, brincadeiras, etc. Se for preciso sobem mil por cento num dia. E no dia seguinte caem dois mil...

Claro que 90% das moedas que existem agora vão desaparecer, valer zero. Tenho amigos que querem entrar, veem alguém que ficou rico e eles também querem. O português quer ganhar dinheiro muito depressa sem fazer nada. Por isso é que se vê toda a gente a jogar nas raspadinhas. Boa sorte. Se fosse fácil estavam todos ricos. Na maior parte das criptomoedas o risco é muito grande, é como comprar penny stocks.

