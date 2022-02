A vingança dos descontentes

Mas haverá quem tudo irá fazer para, ao arrepio da legitimidade reforçada do governo socialista, tentar impor a vontade dos descontentes, contra a vontade da maioria.

Há uma semana, os eleitores foram às urnas e deram a António Costa carta branca para conduzir os destinos do país por mais quatro anos.

Como é natural, houve quem não gostasse dos resultados. Até aqui, a grande arma dos pequenos partidos era viabilizarem ou não uma maioria parlamentar – e como foi confrangedor ver certos líderes a oferecerem-se descaradamente ao primeiro-ministro! Mas a redução drástica da representação parlamentar dos partidos mais à esquerda, associada à maioria absoluta do Partido Socialista, condenou-os praticamente à irrelevância.

De resto, não deixa de ser curioso que os mesmos que noutras ocasiões são tão lestos a exigir a demissão alheia, quando eles próprios obtêm claramente maus resultados agarram-se ao poder com unhas e dentes.

Agora, para darem prova de vida, alguns dos vencidos da noite de 30 de janeiro ameaçam fazer a vida negra ao novo governo.

O PCP, que se encontra em claro processo de declínio, presumivelmente usará da sua influência nalgumas estruturas sindicais para continuar a sua luta, sendo de esperar que aquelas se tornem ainda mais quezilentas, ruidosas e reivindicativas do que de costume. Teremos pequenos grupos organizados a exigir o impossível, e a procurar causar o máximo de desgaste no Executivo para tentar daí obter dividendos políticos.

Todos nos lembramos, por exemplo, como o governo de Pedro Passos Coelho teve, ao mesmo tempo que tentava segurar o barco, de enfrentar uma pressão quase insuportável das ruas, com manifestações quase diárias a exigirem a queda do governo. Felizmente estas não levaram a sua avante.

António Costa tem uma conjuntura em tudo mais favorável (apesar de alguns sinais preocupantes na economia). Mas haverá quem tudo irá fazer para, ao arrepio da legitimidade reforçada do governo socialista, tentar impor a vontade dos descontentes, contra a vontade da maioria. Afinal, também não lhes resta muito mais do que isso.

P.S. Foi lamentável ver a líder do Bloco de Esquerda chamar “racistas” aos deputados do Chega. Por muito que tentem desconsiderá-los, denegri-los e colar-lhes rótulos, os 385.559 eleitores que votaram no partido de André Ventura merecem respeito.