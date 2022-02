Meteorologia. Semana começa com calor

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o ano de 2021 foi o quinto ano mais quente, superando, ainda que por pouco, os de 2015 e de 2018. O verão foi mesmo o mais quente de sempre e mesmo com a chegada do outono e inverno, as temperaturas continuam surpreendentemente altas.

Numa altura, em que o país está em alerta para a “grave” seca instalada - 54% do território está em seca moderada, 34% em seca severa e 11% em seca extrema - ao que parece, não será esta semana que os agricultores terão a chuva para regar os seus cultivos. Aliás, o IPMA prevê que a situação continue a piorar no mês de fevereiro e que este inverno continue a ser “invulgarmente seco”. As previsões para esta semana corroboram as suas expectativas: segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, os portugueses terão um arranque de semana com as máximas a chegar aos 22 graus.

Relativamente às máximas de segunda-feira, estas estarão, segundo o instituto, entre os 14 graus, com Guarda como o distrito mais frio, e os 22 graus Setúbal e Leiria são os locais mais quentes. Relativamente às mínimas, Bragança poderá chegar aos 0 graus e a zona do Algarve chega às mínimas mais altas com os termómetros a atingir os 10 graus. No dia seguinte, a tendência é semelhante.

Quanto aos arquipélagos dos Açores e Madeira, as máximas fixam-se entre os 17 e os 23 graus em ambos os dias.

Em relação ao resto da semana, as mínimas e máximas estarão entre os 9 graus e os 19. Só a partir de quinta-feira é que o país estará um “pouco mais nublado”, mas mesmo assim, sem previsão de precipitação. Na sexta-feira, o IPMA prevê uma probabilidade de precipitação de 28%, no sábado 25% e no domingo 31%. A partir do fim de semana, as temperaturas voltam a baixar e, para segunda-feira, o instituto prevê chuva.