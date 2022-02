Ataque no Afeganistão mata cinco elementos das forças paquistanesas

Pelo menos cinco elementos das forças paquistanesas foram mortos durante um tiroteio na fronteira do Afeganistão, num ataque reivindicado pelos talibãs, anunciou hoje o exército do Paquistão.

"O Paquistão condena veementemente a utilização do solo afegão por terroristas", disse o exército sobre o ataque no distrito de Kurram, da província noroeste de Khyber Pakhtunkhwa, o qual foi reivindicado pelos rebeldes Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).

O TTP tornou-se mais ousado desde que os talibãs voltaram ao poder no Afeganistão, no verão de 2021, e intensificou os seus ataques após terminar um mês de tréguas com o Governo, no ano passado.

Os talibãs são grupos separados no Afeganistão e no Paquistão, mas partilham uma ideologia comum e cada grupo é composto por membros que vivem de ambos os lados da fronteira, entre os dois países.