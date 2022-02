PAN não exclui realização de congresso

A porta-voz do PAN anunciou que o seu partido vai auscultar as bases em relação à estratégia de futuro, não excluindo a realização de um congresso e assumindo erros na comunicação durante a campanha para as legislativas. A garantia foi dada por Inês de Sousa Real depois da reunião da Comissão Política do partido, que arrancou na tarde de sábado e terminou durante a noite, ao referir que o partido decidiu “promover a auscultação dos filiados e filiadas” para que se possam exprimir “quer em relação aos resultados eleitorais, quer em relação à estratégia” do PAN.

Nesta reunião ainda se debateram as responsabilidades pela perda de mandatos, em que Inês de Sousa Real afirmou que houve “múltiplos fatores” que concorreram para este resultado, como o “receio pela ascensão da direita”, a “questão do voto útil” e as “polémicas” que procuraram “pôr em causa o trabalho do partido”.

Quanto à disponível que foi dada durante a campanha para entendimentos com o PS ou PSD reconheceu não ter conseguido explicar que, apesar de o PAN não se acantonar "na dicotomia de esquerda-direita", isso não significava que estava disponível "para viabilizar qualquer Governo", afirmando que nunca apoiaria um executivo apoiado pela extrema-direita ou que avançasse em matérias como a "eucaliptização do país".

"Aquilo que foi um erro foi a forma de comunicação, porque claramente as pessoas não perceberam aquilo que nós estávamos a tentar dizer. O PAN nunca se mostrou disponível para viabilizar qualquer Governo. (...) Por alguma razão, a mensagem não passou, e, portanto, temos que, de alguma forma, de nos reestruturar, temos que pensar estrategicamente também naquela que é a nossa forma de comunicar", afirmou.

Estas declarações surgem depois de André Silva, o ex-líder do PAN, ter quebrado o silêncio na sexta-feira para criticar a atual gestão do partido, que conseguiu mesmo à tangente eleger um deputado. Ao contrário dos resultados das últimas eleições, em que conseguiu garantir quatro mandatos, desta vez só Inês Sousa Real é que vai estar no Parlamento. Em 2019 tinha conseguido obter 3,3% dos votos (174 511 votos) – tornando-se na sexta força política do país, abaixo do CDS e acima do Chega –, mas agora ficou-se pelos 1,53% (82 250), ou seja, quase menos 93 mil votos. Perante estes resultados, André Silva, que lamentou que o seu partido se tenha tornado um afilhado do PS, já anunciou a disponibilidade para regressar à liderança do PAN.