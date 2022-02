Helder Mota Filipe eleito Bastonário dos Farmaucêuticos

Helder Mota Filipe será o próximo Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos. As eleições para os órgãos sociais da Ordem dos Farmacêuticos (OF) no triénio 2022-2024.

As eleições terminaram no sábado e a lista A, liderada por Helder Mota Filipe, contabilizou 3889 votos (65%). Já a lista B, encabeçada por Franklim Marques, registou 1912 votos (32%)

Ao todo participaram no ato eleitoral 5976 farmacêuticos (42% dos eleitores), a grande maioria por via eletrónica (96%)..

Professor da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, membro da Comissão de Ética para a Investigação Clínica e presidente da Associação de Farmacêuticos dos Países de Língua Portuguesa, Helder Mota Filipe assume agora os destinos da OF e a representação dos farmacêuticos portugueses nos próximos três anos, até início 2025.