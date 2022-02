Grupo Cofina está a ser alvo de possível ataque informático. PJ já está a investigar

Os sites do grupo de comunicação social Cofina estão indisponíveis, pelo que a Polícia Judiciária (PJ) está agora a investigar um "eventual ataque informático", confirmou uma fonte daquela polícia à agência Lusa.

O suposto ataque ocorreu na madrugada deste sábado nos sites do Correio da Manhã, CMTV, da revista sábado, Máxima, do jornal desportivo Record e também do Jornal de Negócios, que atualmente estão indisponíveis. De notar ainda que, pouco depois da meia-noite, foi publicado na página do Correio da Manhã na rede social Twitter que não era possível aceder ao seu site "por motivos técnicos".

De acordo com a fonte da PJ, a Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T) daquela força judiciária está a investigar o sucedido e a "avaliar os indicadores" que podem levar aos autores do ataque.

Até ao momento, ainda "não está comprovado" que o ataque informático tenha sido causado pela organização Lapsus$, disse a fonte, que reconheceu que a cibercriminalidade tem aumentado de forma exponencial e apelou à adoção de medidas de segurança informáticas, através de medidas de redundância informática e utilização interna de credenciais e 'passwords' para evitar este e outros tipos de ataque.

Recorde-se que o grupo Impresa foi alvo de um ataque informático pelo grupo Lapsus$ em janeiro pelo ataque informático, impossibilitando o jornal Expresso e os sites do universo SIC de publicarem notícias nas redes sociais durante dias.

A agência Lusa tentou obter esclarecimentos junto do grupo Cofina, mas até ao momento ainda não foi possível.