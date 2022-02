Morreu Maria Carrilho, socióloga e ex-deputada do PS. Tinha 73 anos

Notícia atualizada às 13h37

A antiga vice-presidente da Assembleia da República e deputada do PS, Maria Carrilho, morreu este domingo aos 73 anos. Estava internada no Hospital CUF Tejo há algum tempo devido a uma leucemia, confirmou uma fonte do partido à agência Lusa.

Maria Carrilho formou-se em Sociologia pela Universidade de Roma, tendo obtido o doutoramento em sociologia política pela Universidade Técnica de Lisboa, e era professora catedrática do ISCTE e coordenadora do mestrado em Estudos Europeus naquela faculdade.

Pertenceu ao Secretariado Nacional do PS, em 1992, no Governo de António Guterres. Foi eleita eurodeputada pelo PS em 1999 e permaneceu em funções até 2004. Maria Carrilho era especialista em assuntos da Defesa Nacional e em Assuntos Europeus.