Golfe. Hugo Santos com o melhor resultado. Bessa e Sá em duelo animado

Entre 111 participantes deste evento de 7.500 euros em prémios monetários, cinco jogaram abaixo do Par, num dia que amanheceu frio e com algum vento, mas que foi depois banhado pelo sol e calor, proporcionando bons resultados, até porque, como salientaram os jogadores, o campo, preparado para o Campeonato Internacional Amador da próxima semana, apresenta-se em excelentes condições.

Hugo Santos converteu 6 birdies, o último dos quais no emblemático buraco 18 de Par-3 com um green numa ilha, para um resultado de 68 pancadas, 4 abaixo do Par.

“Foi um jogo bastante bom e até fiquei com a sensação de que deixei algumas pancadas no campo devido ao putt, mas não posso de todo queixar-me, porque o resultado é muito positivo”, disse o campeão nacional de 2012.

Recorde-se que, em 2021, Hugo Santos venceu o último torneio do Circuito FPG, em San Lorenzo, no Algarve, tendo sido ainda 2.º classificado no 3.º Torneio, em Troia.

Particularmente satisfeito pelo irmão mais novo, Ricardo, ter passado o cut no DP World Tour, nos Emirados Árabes Unidos, Hugo Santos dispõe de uma vantagem de 3 pancadas em relação aos dois principais perseguidores, João Girão e Tomás Melo Gouveia, ambos com voltas de 71 (-1).

O mais novo dos irmãos Melo Gouveia, que que este ano irá competir no Challenge Tour, brilhou com 1 eagle no buraco 2, e parece recuperado de uma cirurgia a um pulso no final do ano passado que forçou-o a atrasar a sua pré-temporada.

“O campo está nas melhores condições em que já o vi. Os greens estão muito bons, a rolar muito bem e rápidos. É bom ver o campo assim, porque tem muito potencial e merece. E quando for jogar para o Challenge Tour irei deparar com greens a esta velocidade, portanto, é uma boa preparação”, disse Tomás Melo Gouveia que, em 2021, quando o Circuito FPG passou pelo Montado, no seu 2.º Torneio, foi 2.º classificado (-6) a apenas 1 pancada do campeão, Tomás Silva.

Como João Girão tornou-se profissional no final de 2021, o melhor amador foi hoje João Miguel Pereira que igualou o Par-72 do campo desenhado por Jorge Santana da Silva.

João Pereira, do Clube de Campo da Aroeira, já tinha obtido no ano passado um excelente 10.º lugar no 2.º Torneio, neste mesmo campo do Montado, sendo então o segundo melhor amador.

Na prova feminina, Sofia Sá e Leonor Bessa, duas boas amigas, têm mantido uma animada rivalidade pela supremacia no golfe nacional e é sintomático que ambas tenham terminado hoje a primeira volta empatadas, com 69 pancadas, 3 abaixo do Par.

Leonor Bessa, a campeã nacional absoluta de 2020, defende o título, pois venceu o 1.º Torneio do Circuito FPG no ano passado, embora então disputada no O’Connor Jr. Course, do Amendoeira Golf Resort em Silves. E apesar de ter contraído recentemente o Sars-CoV2, surgiu no Montado recuperada e não perdeu qualquer pancada, convertendo 3 birdies.

«Este ano vivi com muitas emoções o Internacional Amador de Portugal. Aquela miúda… estive sempre a torcer por ela, a trocar mensagens e chamadas com ela. Esteve quase e sei do que ela é capaz, porque ela tem muito para dar ao golfe. Vamos esperar, mas há de cair para o lado dela”, disse a profissional Leonor Bessa, referindo-se à bela prova que Sofia Sá fez recentemente neste mesmo percurso do Montado, face a algumas das melhores amadoras da Europa.

Quanto a Sofia Sá, a campeã nacional absoluta de 2021, mostrou realmente que não foi por acaso que há duas semanas andou na luta pelo título no Campeonato Internacional Amador de Portugal e repetiu a “dose” de 69 da altura, desta feita com 6 birdies e 3 bogeys.

“É um campo em que já jogámos bastantes vezes. Conheço taticamente todos os seus cantos e, embora houvesse um pouco de vento, não achei que as posições das bandeiras estivessem difíceis como no Internacional. A minha volta de hoje foi bastante diferente da de -3 que fizera no Internacional, porque hoje ‘patei’ muito bem, fiz 27 putts, e quando falhei o green fiz chip e putt. Hoje gostei bastante do meu jogo”, disse a jovem de 17 anos, que está a preparar a sua ida no verão para uma universidade no Texas para competir e estudar Economia.

O 1.º Torneio do Circuito FPG conclui-se amanhã (Domingo) com a última volta, com o primeiro grupo a sair às 8h30 e o último às 11h06, havendo saídas simultâneas dos buracos 1 e 10.