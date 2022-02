Exigência de teste negativo para entrar em Portugal acaba esta segunda-feira

O Governo esclareceu, este sábado, que as várias alterações às medidas de combate à covid-19, nomeadamente o facto de já não ser necessário apresentar um teste negativo à covid-19 para entrar em Portugal, entram em vigor na segunda-feira.

“Na passada quinta-feira, o Conselho de Ministros aprovou uma resolução para alterar as medidas aplicáveis no âmbito da pandemia da doença COVID-19, nomeadamente as que dizem respeito à entrada de pessoas em território nacional. Esta resolução será publicada amanhã em Diário da República e as regras nela constantes estarão em vigor a partir das 00h00 de segunda-feira, dia 7 de fevereiro”, indica um comunicado do gabinete da ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

A nota recorda que, no que diz respeito à entrada em território nacional, “cumpre esclarecer que a partir dessa data passa a ser exigida apenas a apresentação do Certificado Digital COVID da UE nas suas três modalidades ou de outro comprovativo de vacinação devidamente reconhecido”.

Recorde-se que, entre as medidas aprovadas em Conselho de Ministros, está também a redução da validade dos testes rápidos para 24 horas - até então eram válidos por 48 horas.