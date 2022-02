Governo. Foco é na economia

Crescer, crescer e crescer. Estas serão as palavras de ordem do novo Governo, que continua fechado a sete chaves por António Costa.

O objetivo para a legislatura – e a marca para a história – que o líder socialista definiu, aproveitando a maioria absoluta conquistada no passado domingo, é tirar Portugal da cauda da Europa, utilizando a bazuca e os fundos do PRR e do Portugal 20/30 para fazer crescer a economia a um ritmo bem acima da média europeia.

E beneficiando também do facto de a maioria absoluta tornar Portugal mais apetecível – pela estabilidade nos próximos quase cinco anos – para atrair investimento estrangeiro. Recorde-se que Portugal passa a ser o único país da Europa Ocidental com um Governo de maioria de um só partido.

Para isso, e tal como já deixou público, António Costa quer formar um Governo bem mais pequeno do que o atual, em jeito de task force para a economia, ou seja, com menos ministros e mais no terreno.

Um claro sinal desta estratégia de Costa poderá passar pela ‘promoção’ de Siza Vieira para Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros – e formalmente número dois do Executivo –, com a passagem de Augusto Santos Silva para a Assembleia da República.