PSP deteve 47 pessoas nas últimas 24 horas em Lisboa

O Comando Metropolitano da PSP de Lisboa deteve, nas últimas 24 horas, 47 pessoas, a maioria por condução sem habilitação legal e condução sob efeito do álcool.

Em comunicado, este sábado, a força de segurança revela que, entre as 00h00 e as 23h59 de sexta-feira, efetuou várias ações operacionais que culminaram em 47 detenções. Destas, 13 foram por condução sem habilitação legal, 11 por condução sob efeito do álcool, duas por resistência e coação sob funcionário, duas por detenção de arma proibida, duas por crimes contra a propriedade e uma por tráfico de estupefaciente. A PSP deteve ainda quatro pessoas por outros crimes e deu cumprimento a 12 mandados.

“Na sequência das detenções referidas destaca-se a apreensão de pequenas substâncias estupefaciente e ainda duas armas proibidas, uma arma de fogo e uma arma branca”, revela.

Segundo a PSP, no mesmo período ocorreram 41 acidentes de trânsito, dos quais resultaram seis feridos ligeiros.