Documentos do processo de extradição de Rendeiro voltam a Portugal na próxima semana

A advogada de João Rendeiro revelou, numa resposta enviada à agência Lusa, que os documentos do processo de extradição do ex-banqueiro português devem voltar para Portugal na próxima semana.

“Nos termos do acordo com o NPA (National Prosecuting Authority), os documentos vão para Portugal para se avaliar se estão intactos e para serem certificados, sendo que nos reservamos ao direito de argumentar sobre a autenticidade”, disse June Marks, citada pela agência noticiosa.

Segundo a advogada, as partes do processo concordaram em reunir-se “para selar os documentos e enviá-los de volta, provavelmente na quinta-feira”.

Recorde-se que o tribunal de Verulam, na África do Sul, decretou o adiamento do processo de extradição de João Rendeiro para junho deste ano, tendo assim a parte portuguesa do processo de voltar a Portugal uma vez que foi encontrado um selo danificado. Em fevereiro há uma nova sessão marcada para fevereiro para discutir as medidas de coação.

Segundo a Lusa, a defesa do antigo presidente do Banco Privado Português (BPP) indicou que os últimos dias têm sido dedicados ao trabalho na abordagem a um novo pedido de libertação sob fiança.

“Estou a investigar o assunto a fundo antes de tomarmos quaisquer decisões e a levar algum tempo para rever tudo e decidir uma abordagem de fiança”, disse, referindo está a “reunir algumas provas”.

Note-se que João Rendeiro foi detido a 11 de dezembro na cidade de Durban, depois de quase três meses de fuga à justiça portuguesa. O português foi presente ao juiz Rajesh Parshotam, do tribunal de Verulam, que decretou, no dia 17 de dezembro a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.