Benfica. Implosão vermelha após derrota com o Gil Vicente

A vida no Estádio da Luz não está nada fácil, e a ‘águia’ do Benfica tem piado baixo nas últimas semanas. O emblema da Luz chegou ao confronto frente ao Gil Vicente, na quarta-feira, a três pontos do Sporting, campeão em título, e a nove do FC Porto, atual líder da tabela classificativa da Primeira Liga. Sonhava-se com um achego aos ‘leões’ (e aos ‘dragões’, consecutivamente), mas a ilusão rapidamente tornou-se em pesadelo. Os barcelenses do Gil Vicente – que não perdem há um mês e meio – entraram com a ‘pujança’ toda e acabaram por arrancar uma vitória por 2-1.

Significa isto que o Benfica acaba de bater um novo recorde negativo: desde a temporada 2004-05 que os ‘encarnados’ não chegavam à 20.ª jornada do campeonato nacional com tantas derrotas, quatro.

Ainda durante a tarde de quarta-feira, mesmo antes do apito inicial na Luz, o movimento ‘Servir o Benfica’ anunciou que pediu uma reunião de urgência com o clube ‘encarnado’, para discutir o atual mau momento por que tem passado o clube. Horas antes da partida, nas imediações do Estádio da Luz, cerca de meia centena de adeptos do Benfica protestaram contra a direção de Rui Costa e contra os maus resultados do clube. “Resgatar o Benfica”, “Rua Rui Costa” e “Rua Vieirismo” foram os cânticos da tarde, que anteviam um mal-estar geral no clube que se instalaria após o apito final na Luz. Em casa das ‘águias’, as assobiadelas invadiram o ambiente, demonstrando o grande desagrado dos adeptos com o desempenho do clube.

Reunião de urgência “O momento institucional e desportivo que o clube atravessa causa naturais preocupações aos associados. Numa fase complexa da vida do Benfica, em que o clube continua a ser destacado na comunicação social por motivos pouco dignos e respeitáveis, é essencial concentrar esforço na defesa dos seus superiores interesses”, pode-se ler no comunicado emitido pelo movimento ‘Servir o Benfica’ nas redes sociais.

Nessa mesma mensagem, os adeptos críticos da direção de Rui Costa admitiram que a reunião terá também como objetivo obter esclarecimentos sobre a auditoria que o presidente do Benfica prometeu, aquando da sua candidatura à presidência do clube, bem como sobre a constituição de assistente do Benfica no processo ‘Cartão Vermelho’.

“Apenas sendo estes temas cabalmente esclarecidos é que poderá ser garantido o total focos dos órgãos sociais do clube, dos seus funcionários e dos sócios e adeptos no sucesso desportivo do Benfica, assim como na restauração do seu bom nome”, lê-se ainda no mesmo comunicado.

Reações negativas Pouco demorou até que, um pouco por toda a comunicação social, as figuras críticas da direção de Rui Costa – e de Luís Filipe Vieira – viessem expressar o seu desagrado com o atual desempenho do clube lisboeta. Jorge Mattamouros, advogado e sócio das ‘águias’ – e ávido crítico de Vieira – partiu para o Twitter, onde partilhou a mensagem “A trabalhar na solução noite dentro”, junto de uma fotografia onde se pode ver uma secretária. Ao lado da mensagem, o hashtag ‘#resgatebenfica’.

Quem também se mostrou desapontado com estes resultados foi Francisco Benitez, candidato às últimas eleições dos ‘encarnados’, que, em declarações à Rádio Renascença, atirou fortes críticas a Rui Costa. “Sinto que o Benfica neste momento é um grande barco à deriva. O timoneiro está perdido e a tripulação desorientada. Nestas alturas é preciso uma voz de comando, saber qual é o projeto, qual é o plano”, atacou. Benitez, contudo, defendeu que Rui Costa tem toda a legitimidade para comandar o clube e recordou os mais de 80% que este obteve nas últimas eleições.

Costa assume, mas ataca arbitragem A seguir ao jogo, Rui Costa assumiu “a responsabilidade pelo que a equipa não está a fazer”, mas atacou ainda a arbitragem da partida na Luz. “Até ao dia de hoje tentei manter uma postura construtiva no futebol português. É também uma das minhas missões no futebol, mas eu estou aqui para defender o Benfica, e o Benfica não está, de todo, a ser defendido dentro do campo. Não quero que nos beneficiem, mas são casos a mais para continuar calado, e neste aspeto até peço desculpa aos nossos adeptos por não ter ainda falado dos casos das arbitragens”, disparou o presidente do Benfica.