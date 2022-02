Docas descaradas

Quem é que vivendo em Lisboa ou no outro lado da margem nunca se questionou do porquê de rentabilizarmos tão pouco o rio e a ligação entre ambos os lados? Temos espaços maravilhosos e a sorte de viver perto de água e muitas das vezes nem nos damos conta que ela existe sem ser no Verão, quando apetece dar um mergulho na Costa ou ir até à Linha. Hoje em dia já vão aparecendo algumas esplanadas viradas para o Tejo e com o “calçadão” até Oeiras as pessoas passaram a usufruir um pouco mais da vista (que nos oferece uma imensidão de reflexos) e aproveitam para treinar, correr ou passear, sobretudo aos fins de semana. Mas ainda há muito por fazer e é um autêntico desperdício o uso que é dado a muitos dos espaços que por ali existem.

As docas de Alcântara são disso exemplo. Com uma localização privilegiada e diversos “armazéns” de restauração e entretenimento que podiam ser emblemáticos aquilo a que temos assistido é a um entra e sai de concessionários com ofertas de qualidade duvidosa (em alguns dos casos mesmo má) e que trouxeram para aquela zona um ambiente sinistro e soturno, que nunca conseguiu atrair os lisboetas nem os turistas. Foi por isso que quando me falaram da abertura de um novo restaurante de nome Descarado confesso que pensei que seria apenas mais um para a trituradora. Os proprietários que já haviam aberto a Cervejaria 100 Vergonha na Travessa de Dona Quitéria em plena Avenida Álvares Cabral lançaram-se para um novo projecto arriscando precisamente em altura de pandemia e o resultado não podia ser mais surpreendente.

Com uma carta que conjuga pratos de várias partes do mundo é na forma como desenvolveram uma ideia tão em voga nos dias que correm do “jantar e dançar” com um bar de cocktails bem desenhado e um ambiente completamente diferente do que por ali circulava que têm marcado a diferença, dando uma nova vida às docas e atraindo uma frequência pouco expectável. Muito alavancados por Ana David, uma das mais carismáticas relações públicas de Lisboa, passou em poucos meses a ser um sitio de passagem obrigatória sobretudo para quem quer beber um copo cedo e ouvir música sem ir para uma discoteca.

A aposta verdadeiramente descarada conta com diversas surpresas e não será por isso de estranhar que quando por lá passar se depare com um jantar ao som de fado ou um almoço acompanhado de bossa nova. Às quintas a atenção vai toda para as mulheres “descaradas” com ofertas especiais e sempre com uma Dj na cabine. De quando em vez lá vou eu com alguns amigos e a proposta não desilude, com pessoas giras e animadas mas acima de tudo com muita vontade de se divertirem um pouco, acabando por se sentir esse ambiente de magia no ar. Que seja o princípio de umas docas com uma nova roupagem que a cidade agradece e o Tejo bem merece.