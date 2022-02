Espanha. Uma guerra política e cultural sobre carne?

Faltando pouco mais de uma semana para que Castela e Leão realizem as eleições regionais, as declarações polémicas do ministro do Consumo de Espanha, Alberto Garzón, sobre como a pecuária industrial está a prejudicar o ambiente e a levar à exportação de carne de baixa qualidade, mergulham o país num difícil tumulto político, onde as opiniões divergem, os deputados são atacados e ninguém se entende. A controvérsia esconde no fundo uma nova batalha cultural entre direita e esquerda pela transição ecológica, que agora se trava na campanha pré-eleitoral. Mas afinal, estaremos nós perante uma nova guerra política que tem como seu centro a carne?

As declarações de Garzón A “tempestade” começou um dia após o Natal, quando Garzón deu uma entrevista ao jornal britânico The Guardian. Nela, o ministro do Consumo de Espanha, defendeu o pastoreio tradicional “como meio ambientalmente sustentável de pecuária”, alertando as pessoas para o impacto negativo das chamadas “mega quintas” e sugerindo que estas mudem, de acordo com isso, os seus hábitos alimentares. “Comer menos carne terá um papel fundamental para ajudar a Espanha, tanto a mitigar os efeitos da emergência climática, como a desacelerar o processo de desertificação, protegendo assim a sua indústria de turismo vital”, começou por defender o ministro, acrescentando que as pessoas “sabem do papel que os gases do efeito estufa desempenham na mudança climática, mas tendem a vinculá-los aos carros e aos transportes”.

Segundo o mesmo, só muito recentemente as pessoas começaram a olhar para o impacto da cadeia de consumo de animais, principalmente para “o impacto da carne bovina”. “Outros países avançaram bastante nisso, mas na Espanha isso tem sido um tabu”, admitiu. O ministro explicou ainda que a geografia do país o torna “profundamente vulnerável às mudanças climáticas” e que os espanhóis que amam e conhecem o seu país, correm o risco de o ver “desaparecer para sempre”. “Se não agirmos, não será apenas com a mudança climática que lidaremos… Será uma crise tripla, da qual faz parte a perda de biodiversidade, a poluição e as mudanças climáticas”, sublinhou. Apesar disso, Garzón esclareceu que os espanhóis “não necessitam de parar literalmente de comer carne”, mas sim “diminuir o seu consumo” e, sobretudo, “garantir a sua boa qualidade”, tanto para o bem da saúde como para o do meio ambiente. Para si, a agricultura extensiva – tipo de agricultura caracterizada pelo uso de técnicas rudimentares ou tradicionais na produção – “é um meio ambientalmente sustentável de criação de gado que tem muito peso em partes da Espanha como Astúrias, Castela e Leão, Andaluzia e Extremadura”. “Isso é sustentável! O que não é nada sustentável são as chamadas ‘mega quintas’... Eles encontram uma aldeia, um pedaço despovoado da Espanha, e colocam quatro mil, cinco mil ou até 10 mil cabeças de gado. Poluem o solo, poluem a água e depois exportam essa carne de má qualidade de animais maltratados”, afirmou.

