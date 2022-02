As eleições de domingo e o futuro do centro-direita

O PS foi novamente o grande vencedor das eleições de domingo, tal como tinha acontecido no passado mês de setembro, nas eleições autárquicas. Dos 230 deputados, o PS obteve 117, estando ainda por apurar os deputados eleitos pelos círculos da emigração. António Costa deu ao seu partido a segunda maioria absoluta da sua História.

À esquerda, os grandes derrotados foram o BE e o PCP. O BE perdeu 14 deputados e o PCP 6 deputados e foi à custa destas perdas que o PS obteve a sua maioria.

Esta transição de votos, da esquerda mais radical para o PS, pode ser justificada por três razões distinta: a primeira deve-se ao facto de uma fatia significativa dos eleitores do BE e do PCP, não terem percebido o motivo do voto contra o OE para 2022, que teve como consequência a queda do governo. A segunda prendeu-se à estratégia de comunicação do PS, apelando ao voto útil à esquerda para evitar o regresso da direita ao poder. A terceira e última, que está interligada à segunda, prende-se ao facto de, uma vez mais, as sondagens serem completamente desvirtuadas da realidade.

Apesar de, nas sondagens de boca de urna, todas as empresas da especialidade terem acertado na sua previsão, uma vez que apontavam a vitória do PS e com a possibilidade de uma maioria absoluta – que se verificou - todos os estudos de opinião que foram divulgados durante a campanha, nenhum acertou no resultado. A maioria das sondagens apontava para a vitória do PS, mas com uma diferença muito curta (empate técnico) em relação ao PSD, tendo este chegado a estar à frente numa das sondagens.

Mais uma vez, as sondagens inquinaram os resultados, na medida em que os eleitores mais à esquerda, com o temor do regresso da direita, tão proclamado por António Costa durante a campanha, votaram massivamente no PS. A falta de rigor mantém-se e em pouco se reconhece a importância destes estudos de opinião, infelizmente perdem qualidade a cada eleição.

Estes fatores foram mortíferos para o BE e PCP e muito importantes ou até mesmo decisivos, na conquista da maioria do PS.

Aliás, António Costa sabe que, sem os votos dos eleitores mais à esquerda, a maioria não teria acontecido, tendo-o reconhecido no seu discurso de vitória, dizendo “nós sabemos que sem os votos das pessoas mais à esquerda nunca teríamos esta maioria”.

À direita, Rui Rio pediu insistentemente o voto útil no PSD, mas não foi ouvido, o voto útil foi nulo. O PSD, apesar de ter tido 70.000 votos a mais do que em 2019, obteve menos deputados, tendo uma % muita baixa, o que se traduziu numa verdadeira derrota.

Quem também teve motivos para festejar foram a IL e o CHEGA. Os liberais conseguiram eleger 6 deputados, quando em 2019 só tinham 1 deputado e o CHEGA teve um crescimento exponencial, em 2019 tinha elegido 1 deputado, tal como a IL e, na noite de domingo, conseguiu eleger 12 deputados. O CHEGA foi buscar votos a todos os partidos, com exceção do PS.

Veja-se o exemplo no círculo de Santarém, onde o partido de André Ventura ganhou um deputado ao PCP. Como Maquiavel ensina, mas parece que todos teimam em não ler, a história repete-se, estamos a viver o mesmo fenómeno que aconteceu em França, nos anos 70, quando o eleitorado do PCF se transferiu para a Frente Nacional – ora isto leva-nos a concluir que os extremos se tocam!

O CDS-PP foi um dos grandes derrotados da noite, pela primeira vez desde a sua constituição em 1975, que os centristas não elegeram nenhum deputado, tal como já tinha sido previsto pela cronista num artigo publicado anteriormente. A democracia ficou mais pobre.

Perante estes resultados, urgem mudanças no centro-direita em Portugal. O PSD, como principal partido deste espaço político, tem a obrigação de liderar a transformação do centro-direita. Internamente deve, no recato do próprio partido, com serenidade, repensar o posicionamento político-ideológico, indo buscar os valores fundacionais do PPD, como já referido em artigo anterior da cronista e abandonar muitos egos, partindo em busca dos melhores quadros e da atração das pessoas mais competentes da sociedade civil. Sempre que assim foi, o PSD foi governo.

O PSD atravessa um dos momentos mais desafiantes da sua história, tem de se reinventar a bem da democracia e de todos aqueles que lhe confiaram o seu voto. Mas não se pode esquecer que, para além das questões internas, tem o dever de “dar a mão” ao velho aliado, o CDS-PP. Para que o centro-direita possa conquistar uma maioria e, consequentemente, ser governo é importante que o CDS recupere a sua relevância na sociedade portuguesa, porque num futuro, não muito longínquo, o centro-direita poderá ser governo com o renascer de uma nova AD – uma grande coligação de centro-direita, liderada pelo PSD, que congregue a IL e o CDS-PP.