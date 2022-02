José Artur Paiva. "Precisamos de uma task-force para repensar a resposta do sistema de saúde"

Camaradagem, generosidade, solidariedade. Um ano depois do momento de maior pressão nos cuidados intensivos na história do país, José Artur Paiva, presidente do colégio de Medicina Intensiva da Ordem dos Médicos, desde o início da pandemia na linha da frente no Hospital de São João, emociona-se ao recordar os colegas que lhe entravam no gabinete a oferecer-se para fazer mais turnos. Considera que houve erros e “omissões de decisões”, mas a resposta do SNS ao que era inimaginável antes da covid-19 foi “extraordinária”. Agora, é preciso ir mais além para “não deixar fugir os ensinamentos da pandemia”, importantes não apenas para lidar com um vírus que não vai desaparecer mas com ameaças silenciosas e pouco valorizadas nos últimos anos como as infeções hospitalares e resistências a antibióticos, área por que se tem batido. Para já, considera essencial que se transmita o que vive nos hospitais, que em nada se compara com há um ano. E os números diários não ajudam: defende que há condições para a DGS apresentar dados, mesmo que mais espaçados, que mostrem quantos doentes estão internados positivos para a covid-19 e quantos estão internados por causa da doença – e fazer-se a mesma distinção em relação à mortalidade. Nos cuidados intensivos, metade dos doentes internados com o SARS-COV-2 estão hospitalizados por outras causas: acidentes, enfartes graves, AVC. E aqui há mais um vazio de informação que pode induzir em erro e não ajuda a transmitir o impacto da vacinação, explica o médico: há doentes vacinados internados em cuidados intensivos, mas são maioritariamente os que lá estão por outros motivos. Mais: muitos nem sabiam que estavam infetados antes de terem um problema de saúde grave ou um acidente que os levou ao hospital, sinal de que o vírus está a circular muito mais do que vemos. Acredita que a informação correta é essencial para decidir o que fazer daqui para a frente (e pede uma task-force para refletir sobre isso e não apenas sobre testagem) e defende que está na altura de ir “porta a porta” perceber os receios e as dúvidas de quem não se quis vacinar. “Não basta ter casas abertas”, afirma. Com 37 invernos como intensivista, nenhum foi tão duro como o passado. Acredita que o SNS precisa de reformas significativas, o que dava para outra conversa. Mas todas se cruzam.

Há um ano o país vivia o momento mais crítico da pandemia, com mais de 900 doentes internados com covid-19 nos cuidados intensivos, no total mais de 1400 doentes em UCI contando com doentes internados por outros motivos. Era imaginável?

Se me perguntasse antes da pandemia, era uma situação não imaginável, sem dúvida. Não pensei que fosse possível no espaço de tempo em que aconteceu. Se me pergunta o que é que eu pensava que ia acontecer em novembro, dezembro de 2020, aí percebia já que iria ser muito difícil. Em novembro de 2020, sobretudo na região Norte, tínhamos já uma segunda onda muito marcada, com muitas admissões nos hospitais com doentes com covid-19 de muita gravidade. Durante esse mês de dezembro houve uma omissão de decisões que me fez prever que muito provavelmente iríamos ter o enxertar de uma nova onda por cima da que estávamos a viver, para mais com o aparecimento de uma nova variante com uma virulência e gravidade maior. E esse enxertar de uma terceira onda por cima da segunda levou à situação que conhecemos.

Defende que o país confinou tarde. Teria feito uma grande diferença?

Penso que sim. Ter-se olhando para a quadra festiva de 2020 de forma diferente e também para as escolas teria feito a diferença na sobrecarga nos hospitais e na letalidade. Terá sido o momento em que as decisões foram menos avisadas e menos sensatas, na minha opinião.

Consegue perceber porquê?

Creio que nem todos os especialistas diziam exatamente a mesma coisa, mas não é expectável que exista uma sintonia total, nomeadamente de pessoas que têm experiências de vida em áreas diferentes. O modelo que o Estado português adotou na resposta à pandemia foi ouvir uma multiplicidade de especialistas, e isso é uma boa metodologia, mas ao contrário do que aconteceu noutros países não se estabeleceu uma metodologia de discussão convergente em que houvesse um líder ou uma task-force. Ouviu-se as pessoas de forma isolada. Mas mesmo assim, daquilo que me foi percetível, a maior parte teria sido favorável a uma tomada de medidas mais precoce e não esperarmos pela evidência para tomar decisões. Não aconteceu. Em pandemia não podemos fazê-lo, é com base nas previsões que podemos tomar as decisões.

Parece-lhe que essa lição foi apreendida depois?

Tenho um respeito enorme por um processo de gestão extremamente difícil e por quem teve de tomar decisões. Creio que o balanço global é claramente positivo. Isso não me impede de dizer que houve decisões ou omissões de decisões que não foram as mais sensatas e penso que esta foi a mais evidente. Nos últimos tempos, creio que não se ter acelerado o processo de dose de reforço e depois o protelamento da vacinação das crianças, com relação com o que se viveu depois da abertura das escolas depois das férias do Natal, também não terá sido gerido da melhor maneira e levou a esta transmissão comunitária enorme nos últimos tempos. São coisas que correram menos bem, num balanço geral que considero largamente positivo. Tenho orgulho na resposta que clínicos, cientistas e até a sociedade, os portugueses, deram à pandemia.

