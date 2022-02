José Artur Paiva. "Neste momento o número de pessoas que entra em UCI por covid-19 é cerca de metade do que vemos anunciado"

Camaradagem, generosidade, solidariedade. Um ano depois do momento de maior pressão nos cuidados intensivos na história do país, José Artur Paiva, presidente do colégio de Medicina Intensiva da Ordem dos Médicos, desde o início da pandemia na linha da frente no Hospital de São João, emociona-se ao recordar os colegas que lhe entravam no gabinete a oferecer-se para fazer mais turnos. Considera que houve erros e “omissões de decisões”, mas a resposta do SNS ao que era inimaginável antes da covid-19 foi “extraordinária”. Agora, é preciso ir mais além para “não deixar fugir os ensinamentos da pandemia”, importantes não apenas para lidar com um vírus que não vai desaparecer mas com ameaças silenciosas e pouco valorizadas nos últimos anos como as infeções hospitalares e resistências a antibióticos, área por que se tem batido. Para já, considera essencial que se transmita o que vive nos hospitais, que em nada se compara com há um ano. E os números diários não ajudam: defende que há condições para a DGS apresentar dados, mesmo que mais espaçados, que mostrem quantos doentes estão internados positivos para a covid-19 e quantos estão internados por causa da doença – e fazer-se a mesma distinção em relação à mortalidade. Nos cuidados intensivos, metade dos doentes internados com o SARS-COV-2 estão hospitalizados por outras causas: acidentes, enfartes graves, AVC. E aqui há mais um vazio de informação que pode induzir em erro e não ajuda a transmitir o impacto da vacinação, explica o médico: há doentes vacinados internados em cuidados intensivos, mas são maioritariamente os que lá estão por outros motivos. Mais: muitos nem sabiam que estavam infetados antes de terem um problema de saúde grave ou um acidente que os levou ao hospital, sinal de que o vírus está a circular muito mais do que vemos. Acredita que a informação correta é essencial para decidir o que fazer daqui para a frente (e pede uma task-force para refletir sobre isso e não apenas sobre testagem) e defende que está na altura de ir “porta a porta” perceber os receios e as dúvidas de quem não se quis vacinar. “Não basta ter casas abertas”, afirma. Com 37 invernos como intensivista, nenhum foi tão duro como o passado. Acredita que o SNS precisa de reformas significativas, o que dava para outra conversa. Mas todas se cruzam.

Há um ano o país vivia o momento mais crítico da pandemia, com mais de 900 doentes internados com covid-19 nos cuidados intensivos, no total mais de 1400 doentes em UCI contando com doentes internados por outros motivos. Era imaginável?

Se me perguntasse antes da pandemia, era uma situação não imaginável, sem dúvida. Não pensei que fosse possível no espaço de tempo em que aconteceu. Se me pergunta o que é que eu pensava que ia acontecer em novembro, dezembro de 2020, aí percebia já que iria ser muito difícil. Em novembro de 2020, sobretudo na região Norte, tínhamos já uma segunda onda muito marcada, com muitas admissões nos hospitais com doentes com covid-19 de muita gravidade. Durante esse mês de dezembro houve uma omissão de decisões que me fez prever que muito provavelmente iríamos ter o enxertar de uma nova onda por cima da que estávamos a viver, para mais com o aparecimento de uma nova variante com uma virulência e gravidade maior. E esse enxertar de uma terceira onda por cima da segunda levou à situação que conhecemos.

Defende que o país confinou tarde. Teria feito uma grande diferença?

Penso que sim. Ter-se olhando para a quadra festiva de 2020 de forma diferente e também para as escolas teria feito a diferença na sobrecarga nos hospitais e na letalidade. Terá sido o momento em que as decisões foram menos avisadas e menos sensatas, na minha opinião.

Consegue perceber porquê?

Creio que nem todos os especialistas diziam exatamente a mesma coisa, mas não é expectável que exista uma sintonia total, nomeadamente de pessoas que têm experiências de vida em áreas diferentes. O modelo que o Estado português adotou na resposta à pandemia foi ouvir uma multiplicidade de especialistas, e isso é uma boa metodologia, mas ao contrário do que aconteceu noutros países não se estabeleceu uma metodologia de discussão convergente em que houvesse um líder ou uma task-force. Ouviu-se as pessoas de forma isolada. Mas mesmo assim, daquilo que me foi percetível, a maior parte teria sido favorável a uma tomada de medidas mais precoce e não esperarmos pela evidência para tomar decisões. Não aconteceu. Em pandemia não podemos fazê-lo, é com base nas previsões que podemos tomar as decisões.

Parece-lhe que essa lição foi apreendida depois?

Tenho um respeito enorme por um processo de gestão extremamente difícil e por quem teve de tomar decisões. Creio que o balanço global é claramente positivo. Isso não me impede de dizer que houve decisões ou omissões de decisões que não foram as mais sensatas e penso que esta foi a mais evidente. Nos últimos tempos, creio que não se ter acelerado o processo de dose de reforço e depois o protelamento da vacinação das crianças, com relação com o que se viveu depois da abertura das escolas depois das férias do Natal, também não terá sido gerido da melhor maneira e levou a esta transmissão comunitária enorme nos últimos tempos. São coisas que correram menos bem, num balanço geral que considero largamente positivo. Tenho orgulho na resposta que clínicos, cientistas e até a sociedade, os portugueses, deram à pandemia.

Regressando a janeiro de 2021, que imagens ficam?

Ficam várias imagens muito marcantes. Por um lado, na “trincheira”, como dizemos, na parte clínica, a receber e avaliar doentes. Aqui no São João temos permanentemente um intensivista fora da unidade de cuidados intensivos, na sala de emergência, para haver um trabalho permanente de receber e avaliar os doentes críticos precocemente e garantir que lhe são prestados os cuidados necessários. Com muitas admissões, foi um processo difícil. Fizemo-lo com a recusa total de que houvesse uma triagem de doentes, uma seleção dos doentes que podiam ou não ir para UCI.

Chegou a falar-se do racionamento de cuidados.

Foi uma linha vermelha que traçámos desde cedo enquanto instituição, enquanto serviço e que diz respeito quer a doentes com covid-19 quer a doentes sem covid-19. Para responder aos doentes críticos com covid-19, não poderia ser à custa de doentes críticos não covid-19. Depois vivi o outro lado de gestão de serviço. Tenho um serviço com 60 camas de cuidados intensivos que chegou a ter 116. Numa situação destas temos de gerir uma equipa em que os horários não são feitos mensalmente, eram muitas vezes geridos à semana e às vezes, diariamente, era preciso mudar pessoas de áreas de trabalho. Isto exige uma atenção permanente às equipas, com níveis de sobrecarga significativos. Gerir uma equipa que respondeu espetacularmente, em covid e não covid, foi muito marcante pelo esforço que exigiu também de perceber precocemente situações de cansaço, burnout, que afetam as pessoas e os cuidados. O ativo essencial era o profissional de saúde, éramos todos precisos e por isso era fundamental que houvesse condições exemplares. Fomos o primeiro hospital onde a máscara foi obrigatória para todos os profissionais, lidassem ou não com covid, onde foi logo obrigatória para circular no hospital.

Impuseram-no logo no início. Lembro-me de me contarem que até aconselhavam colegas de outros hospitais a usar.

Sim. Isso foi sempre para mim um princípio muito importante: os meus colegas e colaboradores fazem coisas tão extraordinárias e tão diferenciadas, que necessitam de tanto foco, que é minha preocupação que não tenham de se preocupar com as condições de proteção individual. É minha responsabilidade enquanto diretor de serviço garantir que têm condições de segurança para eles próprios. Tivemos uma taxa de infeção adquirida no hospital muito baixa. Não quer dizer que as pessoas não tenham tido covid-19, até porque têm a sua vida e têm família – e agora até estão a ter mais por causa dos miúdos –, mas houve sempre uma preocupação de dar-se às pessoas todas as condições de proteção para poderem trabalhar no máximo do seu desempenho. E depois há uma terceira dimensão do que vivemos no último inverno que também foi muito intensa, que foi a gestão rede de referenciação de doentes.

Faz parte da Comissão de Acompanhamento da Resposta Nacional em Medicina Intensiva para a Covid-19.

A missão enquanto co-coordenador com o Dr. João Gouveia e outros colegas das cinco regiões era pensar em equidade geográfica, que os cidadãos de diferentes zonas do país tivessem o mesmo acesso a cuidados intensivos. Viveu-se uma situação muito complicada na região de Lisboa e Vale do Tejo em janeiro e fevereiro, foi preciso fazer muitas transferências de doentes.

A rede do SNS funcionou mesmo? Há uns dias, o agora ex-administrador do Hospital Beatriz Ângelo, que deixou agora de ser PPP, dizia-nos que teve de enviar doentes para enfermaria para Abrantes com vagas nos hospitais da capital. Queixava-se de taxas de esforço diferentes, uma queixa aliás feita ao Governo por vários hospitais da periferia de Lisboa há um ano.

O que posso dizer é que, na Medicina Intensiva, a rede funcionou exemplarmente, nomeadamente aqui na região Norte, com taxas de reforço iguais de covid e não covid. Em termos da resposta nacional, na Medicina Intensiva a resposta foi também extraordinária. Só para dar uma ideia, o Hospital de São João recebeu 168 doentes críticos de outras áreas de referenciação.

Já tinha acontecido?

Já tinha acontecido em situações episódicas, nomeadamente pelo facto de fazermos ECMO (cuidados mais diferenciados com tecnologia que substitui os pulmões) como fazem o Lisboa Central e o Lisboa Norte. Nesta dimensão nunca de maneira nenhuma tinha sido preciso transferir tantos doentes críticos. E acho que a Medicina Intensiva deu aí um exemplo muito significativo de entreajuda, de funcionamento do SNS em rede, que sempre me pareceu muito mais adequado, até do ponto de vista humano, do que a ideia de se transferir doentes para fora do país. Uma memória com que fico é mesmo a forma solidária com os serviços de Medicina Intensiva souberam viver este período.

Antes da pandemia, o SNS tinha 620 camas de cuidados intensivos. No inverno passado foram precisas mais do dobro. Muitas vezes compara-se o que acontecia com a gripe e outras infeções respiratórias. Nos invernos piores antes da pandemia, quantos doentes chegaram a precisar de cuidados críticos?

Todos os invernos são difíceis, há uma sazonalidade nos internamentos urgentes e críticos e por isso estamos habituados a invernos com taxas de ocupação muito altas. Para termos o máximo de eficiência na resposta, devemos ter uma ocupação de camas de 80% e 85% e é importante perceber porquê: por um lado significa que não temos muito mais camas abertas do que o necessário e não estamos a desperdiçar recursos, por outro lado o acesso do doente à cama livre e recursos é rápido. Tenho 37 invernos de Medicina Intensiva e nunca foram fáceis mas o que se passava normalmente outros invernos era vivermos com taxas de ocupação que não estavam nessa situação ideal dos 80% a 85% e ficavam mais perto dos 100%, 95%.

Portanto nos invernos mais difíceis, havia 600 doentes em estado crítico no máximo ao mesmo tempo no SNS.

Sim, sensivelmente. Sabendo-se que, com taxas de ocupação de 95%, o acesso é mais lento. Não é que o doente não seja admitido, mas pode ter de esperar um determinado número de horas para entrar. Nestas situações temos aquilo a que chamamos as ‘salas tampão’ e, como dizia há pouco, temos intensivistas na sala de emergência, o que não é o sistema em todos os hospitais mas é o que defendemos no colégio de Medicina Intensiva. Assim, não só se avalia precocemente o doente como, se não houver vaga imediata, fica logo uma equipa de cuidados intensivos responsável pelo doente. Isto já fazíamos antes, agora no inverno passado foi uma situação completamente diferente: se não tivéssemos aumentado as camas de UCI, estaríamos com taxas de ocupação de 200%. E foi preciso expandir camas, de outra forma não conseguíamos dar resposta aos doentes.

O que levou a uma suspensão das cirurgias programadas, com impacto nos outros doentes.

A expansão teve dois lados, como costumo dizer: a gordura e o músculo. Teve a expansão transitória e não sustentável para áreas que, mal passasse a onda, teriam de voltar à sua atividade. Cirurgia por exemplo. E depois houve uma expansão sustentada, a partir de uma proposta que fizemos ao Ministério da Saúde. Antes da pandemia éramos o penúltimo país da Europa em termos de camas de cuidados intensivos por 100 mil habitantes, 6,2, quando a média europeia é perto de dez.

Agora, como já me disse, o SNS tem cerca de 850 camas.

Sim, uma média de 860, que como há um grupo de camas que não está sempre ativo ronda 850. Estamos mais perto da média europeia, mas ainda não estamos lá. Temos quase 900 camas equipadas mas com alguma falta de recursos humanos para abrir a totalidade, daí termos 850 a 860 ativas, o que é uma das coisas que temos de resolver. Não faz sentido ter havido um investimento em infraestrutura e equipamentos que não é posto ao serviço do cidadão por carência de recursos humanos. Há que vencer isto.

Já foram pedidos esses recursos humanos ao Ministério da Saúde? Qual é o bloqueio?

Neste momento penso que o principal bloqueio é uma carência de enfermeiros muito significativa nesta área e uma dificuldade de provimento. Além de camas instaladas que não estão providas, ainda há obras em curso. A nossa esperança é que o número de camas ultrapasse as 900 quando as obras estiverem finalizados e depois que todas as camas sejam ativadas através de uma política de contratação de recursos humanos que seja real, que seja praticável.

Se este inverno tivesse sido pior, estávamos melhor preparados ou essas questões que aponta podiam ter sido garantidas nos últimos meses?

Acho que aquilo que no plano correu menos bem é a parte dos recursos humanos. Aceito que haja algum atraso de obras mas parece-me que o fator principal são os recursos humanos, com saliência para o défice de enfermeiros. Agora sem dúvida que o país ganhou significativamente em termos de medicina intensiva, ganha melhores infraestruturas, fica melhor equipado para responder à doença crítica no geral e às várias outras pandemias e desafios que vêm aí, cada vez de forma mais frequente. Portanto este crescimento sustentado é uma excelente notícia. O momento que vivemos de facto agora é muito diferente do que vivíamos no ano passado e também é importante dizer isso.

Quantos doentes estão atualmente internados em cuidados intensivos no país?

Neste momento temos uma ocupação a nível nacional de cerca de 75%, serão cerca de 600 doentes, mas é preciso perceber que há áreas diferenciadas. Neste momento temos muito mais um desafio organizacional que nos obriga a uma gestão de doentes e recursos humanos do que de expansão de camas. E é preciso perceber porquê: neste momento o número de pessoas que entra em medicina intensiva por covid-19 é cerca de metade do número que vemos anunciado. As outras pessoas entram com as patologias variadas que muitas vezes as trazem à medicina intensiva, um acidente vascular cerebral grave, um acidente.

No total de doentes internados a Direção Geral da Saúde já assumiu que não distingue uma coisa e outra no boletim, mas quer dizer que mesmo nos cuidados intensivos (ontem com 155 camas ocupadas), a maioria não são doentes internados por covid-19?

Não. Aqui no serviço que dirijo, quase metade dos doentes que entram Medicina intensiva não é por causa da covid-19, mas por AVC grave, doença cardíaca grave, doentes politraumatizados que tiveram um acidente grave e que depois testam positivo para a covid-19.

E faz-lhe sentido que os números continuem a ser publicados assim?

Acho que deve ser dada uma informação que tenha em conta o que são internamentos por covid-19 e internamentos com o SARS-CoV-2. Porque é isto que se passa atualmente: a maioria dos doentes internados em enfermaria e cerca de metade dos doentes em cuidados intensivos não estão internados por causa da covid-19. E isto é muito importante que isto seja percetível por vários motivos. Por um lado, ajuda-nos a definir a organização dos hospitais agora e para o futuro. E depois porque também nos mostra que há muitas pessoas que andam a fazer a sua vida normal, sem sintomas nenhumas, a conduzir ou a trabalhar, têm acidentes e que só aí, quando entram no hospital, é que testam positivo. Isto quer dizer que o número de infeções na comunidade é muito mais alto do que aquilo que nos é apresentado. É importante que os números digam isto para se perceber a situação. Se quer que lhe diga, nem vejo necessidade de os números serem diários. Julgaria mais importante que os números contivessem esta diferença entre o internado por covid-19 e internados com SARS-COV-2 do que ser diariamente dito um número que hoje em dia diz relativamente pouco. E isso é também importante para a mortalidade.

A DGS argumenta que a codificação das causas de internamento só é feita após a alta e, no caso das mortes, que estão a ser divulgada mortalidade específica por covid-19. Quanto se reporta uma morte no hospital, é indicado se a causa de morte foi a covid-19 ou outra doença?

O certificado de óbito é um produto feito pela DGS, como se sabe hoje em dia eletrónico, e o que nós preenchemos é aquilo que nos é solicitado. Respondemos ao formulário que pergunta a causa direta da morte, podemos dizer outras patologias que a pessoa tenha, aquilo a que chamamos as comorbilidades, e temos de dizer se o doente estava ou não infetado por SARS-CoV-2. Como se utilizam os dados para a contabilidade já não me pode perguntar a mim mas se realmente os médicos responderem adequadamente aos certificados de óbito há condições claras para se fazer a diferença. Será preocupante se realmente o número de mortes por covid-19 for tão elevado como 50 a 60 mortes por dia que têm sido reportadas, porque está largamente acima da linha vermelha do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, que é 20 mortes a 14 dias por cada milhão de habitantes. Nos internamentos, penso que também haverá condições para separar essas duas realidades e isso é importante até se pensarmos que a tendência é ser crescente o peso de doentes internados com o SARS-COV-2 e não por covid-19. Cada vez temos mais pessoas a fazer a dose de reforço da vacina e com isso o número de pessoas a ter covid-19 crítica vai diminuindo. O lado de doença leve aumenta. Daqui a dois ou três meses teremos de ver o que acontece: ou já estamos todos vacinados ou já fomos quase todos infetados e a doença grave covid-19 ainda diminui mais ou então aparece uma nova variante, mas isso não sabemos. Mas neste momento natural é o “por covid” ir diminuindo.

Fará sentido daqui para a frente nos hospitais continuar a separar os doentes que testam positivo para SARS-COV-2 dos outros?

Em ambiente de pessoas vulneráveis, seja por estarem doentes ou por haver uma grande percentagem de pessoas imunodeprimidas por doença ou por alguma terapêutica, vai continuar a fazer sentido essa coortagem ao longo dos próximos meses. O que vai acontecer ainda é um pouco uma incerteza. O cenário mais provável é que, sendo a transmissão comunitária tão alargada e estando a vacinação num nível tão positivo, provavelmente teremos uma grande proteção a nível europeu que vai controlar a incidência de formas graves da doença. Muito provavelmente continuará a haver formas ligeiras e assintomáticas e por isso, durante os próximos meses, penso que será muito importante continuar a haver estratégias de proteção dos mais frágeis e vulneráveis, que estão sobretudo nas residências para idosos, nos cuidados continuados e hospitais. E mais: penso que esta experiência nos deve levar a pensar se não fomos demasiado brandos para outros vírus de transmissão respiratória, como a gripe. Se não fazia sentido também alguma coortagem de pessoas que testem positivo para a gripe nesses ambientes em que há pessoas mais vulneráveis.

Separando alas para doentes com infeção respiratória de outros?

Isso é uma questão importante porque é preciso discutir se devem ser alas separadas ou algo diferente. Ao colocarmos na mesma ala hospitalar todas as pessoas que testam positivo apesar de, como agora, não estarem maioritariamente internadas por covid-19 mas por outras patologias, isso leva a que o doente não seja internado no serviço que está mais habituado e diferenciado naquela patologia específica.

Um exemplo?

Um doente com enfarte de miocárdio que testa positivo vai para uma ala específica covid e não vai para a unidade coronária. Ou a pessoa que tem AVC. São as equipas que se deslocam ao doente e fazem-no, mas do ponto de vista de equipa de enfermagem isso já não é tão possível. Isto na Medicina Intensiva coloca-se menos porque é um serviço que trata várias patologias mas para um doente de nível menos crítico penso que faria sentido pensar se cada uma das áreas, sobretudo as mais diferenciadas, não deveria ter dentro de si própria zonas que permitam separar doentes. E aí creio que a Medicina Intensiva foi mais uma vez um exemplo: nestas obras que foram feitas houve uma grande preocupação de favorecer quartos de isolamento. Um critério da comissão para a obra ser aprovada era não só o aumento de camas mas sairmos de um regime de “open-space” para valorizar a existência de quartos. Aqui no São João, um dos nossos pisos de Medicina Intensiva que tinha apenas um quarto de isolamento e 22 camas passou a ter 30 camas mas dez delas em quarto de isolamento.

Já está a acontecer os doentes terem acesso a cuidados menos diferenciados por causa desta organização?

A questão é terem um acesso menos permanente e direto a essas equipas, porque as equipas vão aos doentes. E o que digo é que ficando este vírus com natureza endémica, o que significa que não vai desaparecer, e havendo outros que já cá estavam e com os quais não lidávamos com este nível de preocupação mas que também têm impacto, não é disparatado que esta experiência nos leve a pensar num novo tipo de configuração e numa remodelação do desenho hospitalar. Não digo todo o hospital, mas cirurgia cardíaca, da cirurgia pulmonar, da neurocirurgia, coronários, que são áreas muito diferenciadas, terem zonas de isolamento.

Está otimista com essa passagem a endemia ou ainda receia algum solavanco?

Endemia é um termo terrivelmente mal utilizado. Endemia não quer dizer benigno. Embora a gripe e a constipação sejam relativamente benignas – a constipação muito, a gripe benigna mas nem tanto – há doenças endémicas altamente letais como a malária e a tuberculose. O vírus vai-se tornar endémico, indiscutivelmente, e parece-me que com esta transmissão em que poucas pessoas ficam por infetar estaremos perto disso. Falo da Europa, claro. Agora a benignidade já é mais discutível porque este vírus é um bocadinho surpreendente. Lembro que a variante Delta veio depois da Alpha e e não era mais benigna. Esta Omicron é mais benigna, mas não temos a certeza de que a próxima será. Temos essa esperança porque esse é o comportamento habitual de alguns vírus, irem ficando mais adaptados à espécie humana, mas não está garantido e sempre que aparece uma variante é um game-changer que temos de entender. Quando as coisas não correram bem nomeadamente em Portugal foi quando não respondemos rapidamente a estes modificadores de jogo, as novas variantes. Com a Delta e com a Omicron por razões diferentes. Portanto, endemia sem dúvida, ‘endemia com mais benignidade’ é provável – mas sempre com muita atenção à monitorização das variantes.

E é a altura de levantar as restrições, nomeadamente as máscaras?

Do meu ponto de vista, as máscaras deverá ser algo que tiramos mais devagar. Em termos de evolução para uma vida social e económica normal sou completamente a favor. No nadir desta onda – e esta descida vai ser rápida porque a subida também foi – portanto daqui a três, quatro semanas imaginemos, penso que podemos preparar uma vida social normal em que nos focamos na doença e não no vírus. E depois usar máscara em determinados ambientes, que é quando lidamos com população frágil e vulnerável: lares, hospitais, cuidados continuados e quando vamos visitar familiares ou amigos nossos com patologias que os tornam mais vulneráveis.

Atualmente o impacto da covid-19 na saúde, com esta variante e cobertura vacinal, é sobreponível ao impacto da gripe sazonal ou ainda assim houve mais casos graves nos hospitais do que havia casos graves de gripe?

Mesmo assim, continuamos a ter mais doentes internados por causa covid-19 em críticos do que tínhamos por gripe numa época sazonal, isso indiscutivelmente. Agora há outra coisa que podemos dizer: os doentes que estão a ser internados em cuidados críticos com covid-19 são sobretudo dois grupos: a população não vacinada, que é muito pequenina mas é a que está a ter as formas graves, ou então pessoas que estando vacinadas têm défices graves de imunidade, seja por doença ou terapêutica, que não permitem uma imunização pela vacina adequado. Os doentes que estamos a ter internados críticos por covid são estes dois grupos.

Assim sendo, quando se diz que há pessoas vacinadas em cuidados intensivos não se pode estar a induzir em erro? Sendo esses casos sobretudo de pessoas internadas por outros motivos, isso não permite concluir nada sobre a eficácia da vacina contra doença.

Exatamente e por isso defendo que é preciso haver uma maior clareza na informação.

Entre quem não fez a vacina e adoece com gravidade, consegue perceber o que levou as pessoas a decidir dessa forma? Expressam arrependimento?

É muito variável. Não gosto muito de pormenorizar casos concretos mas há habitualmente arrependimento nos casos que correm bem, que felizmente são a maioria. Mas note-se que isso não é algo que procuremos, as pessoas não são criticadas neste ambiente por não terem feito a vacina. Quanto às razões, algumas são ideológicas, mas outras são de receio. Tivemos casos de assistência a grávidas com formas graves de covid-19 e penso que ainda há alguma desinformação sobre a ausência de risco da vacina nesta população que normalmente até tem formas mais graves de covid-19, por isso é muito importante protegerem-se. Penso que estamos numa fase em que precisamos de uma campanha ativa de procura quase individual das pessoas não vacinadas. Não basta um regime de porta aberta, é preciso uma porta aberta com argumentação e com convite. Não é com obrigação, mas com argumentação e com convite, falando quase pessoa a pessoa com quem não se quis vacinar, para ter a certeza que não há ausência de vacina por falta de informação. Isso é muito importante e acredito muito nesse caminho, há países que estão a fazer essa procura ativa e também o devíamos fazer.

Tem havido uma discussão muito polarizada e às vezes parece que a hesitação é colocada toda no barco dos “negacionistas”, quando pode haver dúvidas que as pessoas sentem que não conseguem esclarecer ou colocar.

Como disse, encontramos isso por exemplo em algumas grávidas que tratamos e que exprimiram posteriormente essas dúvidas. E por isso essa procura ativa é muito importante. Ninguém deve ficar por vacinar por medo ou por falta de vacinação. Se o faz por decisão própria, assumindo esse risco, muito bem, mas temos de ir porta a porta, pessoa a pessoa. Não são assim tantas felizmente no nosso país e penso que isso é possível.

Como vê a divergência de opiniões médicas sobre a vacinação de crianças saudáveis?

A divergência de opiniões é sempre admissível. A minha opinião pessoal é que todos os argumentos são a favor da vacinação das crianças. É bondoso do ponto de vista individual, embora o benefício não seja idêntico ao dos adultos de maneira nenhuma, há benefícios na proteção de doença grave. É benéfico do ponto de vista coletivo em termos de proteção de grupo e depois ajuda-nos a criar ambientes seguros. A escola passa a ser um ambiente mais seguro e as famílias também, nomeadamente o contacto das crianças com os avós e com os mais frágeis. Esta ideia de criarmos ambientes seguros é essencial para passarmos a uma nova etapa, que é focarmo-nos na doença e não no vírus e nos vulneráveis e nos frágeis.

Que casos o marcam nestes dois anos?

Procuro muito não responder a essa pergunta. Cada vez que respondo acaba-se a contar tanto sobre a pessoa que há um grupo que a identifica e acho que não temos o direito de o fazer pelo nosso dever de sigilo. Mas há momentos gloriosos, o nascimento de crianças com vitalidade e saudáveis destas mães em estado crítico é um momento que retribui tudo.

Há 15 anos, sem o ECMO, seria impossível?

Não digo impossível, mas seria sobretudo mais penoso. O dano colateral que algumas terapêuticas intensivas produzem seria maior. E também por isso, os casos muito longos de covid-19 marcam muito, doentes que tratamos dois, três meses.

O doente com covid-19 que teve mais tempo em cuidados intensivos foram quantos meses?

Mais de cinco. Muitas vezes estamos à beira de dizer que não vai ser possível e em alguns destes casos, não todos, os doentes sobreviveram. Evidente que com processos de recuperação longos. E esta é uma particularidade desta doença: o covid longo crítico é extremamente longo. Fala-se muito do long covid, mas o doente que tem formas graves e longas são casos muito complexos. Temos uma clínica de follow-up em que avaliamos o doente ao fim de um mês de alta hospitalar por telefone e com consulta entre os três e seis meses. Nessa altura, 72% têm ainda alterações do trato pulmonar e 42% têm alterações da função respiratória.

Isso não se vê na gripe e pneumonias graves?

Não, têm muito menos formas longas. São estes elementos que considero muito importantes para esclarecer as pessoas sobre o que é a covid-19 grave e crítica, que é o que a vacinação previne.

Nunca morreram tantas pessoas em Portugal como em janeiro de 2021, com dias com mais de 700 mortes. Nos hospitais chegou a haver mais de 500 mortes por dia, o dobro do que é esperado no inverno. Para um médico na linha da frente, ficam marcas?

Um médico, ainda mais na medicina intensiva, lida com a morte com frequência mas nunca é um evento banal. O que nos preocupa muito é a ausência de distanásia: o processo da morte tem de ter dignidade e temos de procurar, com sensatez e respeito pelos princípios biomédicos, não induzir sofrimento adicional. A medicina intensiva tem uma preocupação com ausência de dor e de sofrimento permanente e perceber que às vezes a morte é inevitável mas temos de ter um plano de cuidados para aquele doente é essencial. E houve coisas muitos importantes que fizemos, por exemplo as transferências profiláticas de cuidados intensivos para outros hospitais, doentes que já estavam admitidos, para evitar fazer transferências perigosas a meio da noite de doentes acabados de chegar. Tudo isto é respeitar os doentes e o seu sofrimento e das famílias, a quem tudo era explicado.

Leva, como já disse, 37 invernos de medicina. O que muda num médico depois de dois anos em pandemia? Fica-se mais humilde perante o que se sabe e não sabe?

Apesar de ter trabalhado em três países diferentes, de ter passado por situações complexas, se me perguntar qual foi a fase mais intensa da minha vida do ponto de vista clínico não tenho dúvidas de dizer que foi isto. E tenho uma enorme admiração pela minha equipa e colaboradores. Não sei se as mudanças foram enquanto médico, mas acho que vi mais a bondade humana. Tenho pensado muito naquelas imagens que o Camus escreve na Peste, que reli, e que no fundo é esta ideia de que os eventos negativos nos mostram essa bondade, o sentido de compromisso cívico, do empenho, de se perceber a importância de cada um. E acho que a pandemia me trouxe isso, não foi descobrir, mas de alguma forma intensificar essa percepção da importância de cada um ao ver a generosidade de todos num ambiente extremamente difícil em que houve angústias e medos, mais angústias do que medos.

Houve momentos em que se emocionou?

Muitos. Ter colegas a querer regressar rapidamente naquela altura em que os isolamentos eram muito longos, muito diferente da situação atual, ficarem a trabalhar dados por exemplo, a avançar na investigação. Quando era preciso mudar equipas de repente, a forma como entravam no meu gabinete a oferecer-se. Mesmo agora ao dizer isto fico emocionado. Foi extraordinário o exemplo que esta rapaziada deu.

Reforçou-se o sentido de camaradagem?

Eu conheço muito bem esta casa. Podemos não concordar, mas nos momentos difíceis estamos todos juntos. O prof. Fernando Araújo criou um gabinete de crise logo em fevereiro de 2020, os inúmeros fins de semana que passámos a trabalhar mesmo antes de chegar o primeiro doente, a antecipação com que atuámos, tudo isso nos uniu muito. Há pouco perguntava-me sobre a humildade. Nestes meses pensei muito na ideia de falseabilidade de Karl Popper (a ciência procura descrever o que observa e, segundo o filósofo, uma teoria só é verdadeiramente científica quando pode ser refutada ou provada falsa). A única coisa que não muda são os dogmas para quem acredita neles, mas a ciência muda. E o que nós fomos capazes de mudar no tratamento da covid-19 ao longo do tempo, aprendendo enquanto tratávamos, foi extraordinário. A forma como tratávamos os primeiros casos é muito diferente de como tratamos hoje e essa humildade perante o conhecimento que era revisto pela evidência gerada foi algo extraordinário. A presciência e a certeza do ponto de vista clínico é um disparate. Viveu-se humildade, camaradagem, solidariedade, um imperativo ético, um imperativo categórico. Aborreci muita gente às três da manhã para definir redes, aqui entre os hospitais do Norte houve uma articulação muito forte. Isto no lado bom que veio ao de cima, mas não lhe escondo que tudo isso corresponde a níveis de cansaço muito significativos.

Dirige o programa nacional de controlo de infeções e resistência a antibióticos. Já toda a gente lava regularmente as mãos nos hospitais?

Esse é mais um subproduto muito positivo da pandemia. A nossa taxa de adesão às regras de higiene das mãos no ano 2020, que são os dados que já temos tratados, pela primeira vez chegou aos 90%, o objetivo da Organização Mundial de Saúde. O difícil será agora sustentar este resultado. Esta é uma das muitas coisas boas que a covid-19 nos trouxe e quando há pouco dizia que se calhar encarávamos alguns problemas de saúde de forma não tão totalmente responsável, creio que nesta área da resistência a antibióticos é muito verdade e também aqui questões como a coortagem de doentes com infeções resistentes antibióticos é muito importante.

Tinhamos já antes da pandemia, apesar das melhorias, uma realidade de infeções hospitalares bastante significativa, por vezes com relatos de doentes sem a devida distância.

Sim, temos de reforçar a intervenção nesta área e penso que teve muita importância o estudo que saiu recentemente na Lancet a alertar que esta é uma das principais causas de morte a nível global.

As infeções com batérias resistentes causam 3500 mortes por dia em todo o mundo. Em Portugal creio que as últimas estimativas de 4 mil mortes por ano nos hospitais associadas a infeções hospitalares.

Não temos dados certos durante estes dois anos de mortalidade relacionada a resistência microbiana. Queremos agora trabalhar os dados que temos para os pormos cá fora e, com mais alguma paz da covid-19, poder alavancar a resposta, fazer uma grande campanha e não deixar fugir as coisas positivas que passámos a fazer nos hospitais.

As coisas não mudaram antes porque não havia a mesma visibilidade, a prioridade na prevenção que tiveram na covid-19?

Nunca tiveram esta visibilidade. Também é possível fazer um relatório diário de infeção por bactérias multirresistentes e de mortes por bactérias multirresistentes.

Acha que faria sentido?

Não, acho que não faz sentido tampouco continuarmos muito mais tempo com estes relatórios diários. Temos é de ccriar uma task-force para planearmos a resposta no sistema de saúde para lidar com o endemia, uma endemia eventualmente benigna, mas que tem de ser preparada. Já li que o INSA está a trabalhar num modelo de vigilância dos casos por rede sentinela mas a minha sugestão é que tem de ser algo muito mais largo do que o INSA. Não pode ser apenas uma rede de monitorização por amostragem de doentes como temos para a gripe, sendo isso absolutamente fundamental. Tem de ser a preparação de um sistema de resposta desde os cuidados de saúde primários, à rede de cuidados continuados à rede hospitalar. Repensar a resposta do sistema de saúde para um ambiente em que temos várias ameaças, as que já cá estavam e a que talvez não ligássemos tanto como devíamos – e a resistência a antimicrobianos é um exemplo – e este vírus, que vai continuar a colocar-nos desafios.

Apesar de os hospitais terem recuperado atividade, nos momentos de maior pressão diminuiu muito a resposta a doentes não covid-19. Vê indicadores preocupantes?

Vejo vários, vemos todos à escala nacional nas diversas áreas, nas doenças cardiovasculares, no cancro. Mas também há excelentes exemplos e peço desculpa por salientar os bons exemplos, mas penso que isso é importante. Uma coisa importante no São João foi logo em abril de 2020 termos feito uma modificação dos nossos objetivos: deixaram de ser responder à covid-19 mesmo parando toda a atividade, mas retomar a atividade precocemente. Começámos a pensar nisso logo no segundo mês da pandemia, quando tivemos de ocupar áreas cirúrgicas, para que logo a partir dali se pudesse responder ao covid-19 e não covid-19, com o menor impacto e conseguimos aumentar a atividade em 2020.

Não tem de pedir desculpa por dar bons exemplos. Mas mesmo com recuperação que os hospitais fizeram, uns mais tarde e outros mais cedo, há impactos que ficam.

Sim, isso é evidente em atrasos de diagnóstico, diagnósticos menos precoce. Notam-se impactos nas mais diferentes áreas, no desenvolvimento das crianças, na saúde mental. Quando falo da task-force para esta nova fase, deve incluir preocupações com toda esta recuperação à escala nacional e à escala europeia.

É preciso um plano Marshall para a saúde?

Creio que a ideia de “goals review” (revisão de objetivos) é o que faz sentido, regularmente avaliar-se e, agora, percebendo em antecipação que vamos entrar numa fase nova. Estamos numa fase propedêutica dessa fase nova: temos mais pessoas infetadas com o vírus nos hospitais por outros motivos do que com doença provocada pelo vírus. E isto deve levar-nos a uma nova postura. Isto é verdade para dentro do hospital e para fora do hospital. Outra coisa de que não sou nada a favor é continuarmos a discutir separadamente cuidados de saúde primários, saúde pública e hospitais. Habitualmente temos uma comissão para cada coisa e temos de pensar isto de uma forma articulada, por patologias, se quiser, mas não assim.

Vai começar um novo ciclo político. Peço-lhe um diagnóstico clínico: como está a saúde do SNS?

Deu uma resposta extraordinária à covid-19 pela capacidade que teve de ser regenerar perante uma exigência que implicou um esforço enormíssimo. Apesar de tudo, com todas as dificuldades, com erros, a resposta do SNS foi extraordinária. Não tivéramos SNS e tínhamos tido uma situação muito mais grave, porque houve coisas do ADN do SNS que foram essenciais como a sua experiência e redes de referenciação. Dito isto, a pandemia mostrou-nos também algo que já sabíamos: precisa de reformas significativas. Como qualquer estrutura que está num campo em que tem havido grandes modificações nas últimas décadas, precisa de facto de reformas. O que nos dava outra conversa de hora e meia mas em que a covid-19 nos trouxe ensinamentos importantes.

Não passando já a receita completa, começava por prescrever o quê?

Diria três coisas fundamentais, sem ordem. A primeira é o cuidado com os profissionais de saúde, no sentido de care dos ingleses. Cuidar dos profissionais de saúde como um ativo essencial do SNS é fundamental. Proteger do burnout, saúde mental, dar condições para as pessoas trabalharem com total segurança. Creio que as instituições que tiveram mais esta preocupação responderam melhor à covid-19 e estão mais bem preparadas.

O segundo ponto?

Literalmente noutro campo, o financiamento hospitalar, que tem de mudar completamente. Tem de assentar mais em valor e não em produção, valorizar a qualidade. Temos de avaliar o que fazemos e a eficiência com que fazemos, fazendo as coisas mais complicadas nos sítios que melhor as fazem e que acrescentam valor, que têm melhores resultados de forma menos onerosa. Temos de sair deste sistema completamente disparatado que é pagar por produção, ainda para mais suborçamentando inicialmente a atividade dos hospitais e depois dando verbas adicionais para cobrir a despesa.

E em terceiro lugar?

Melhorar os sistemas de informação. Precisamos de sistema de informação mais sólidos, até para os indicadores que nos permitem avaliar os resultados serem mais robustos e mais fiáveis.

E para evitar desperdício de tempo e dinheiro, não? Um doente faz um exame no hospital, no centro de saúde o médico não tem acesso, repete-se o exame...

Exatamente. Precisamos de sistemas de informação que sejam capazes de ser mediadores de melhoria qualidade e não apenas dados. Não nos interessa saber o número de determinada coisa, interessa-nos ter indicadores que permitam melhorar a qualidade. Precisamos de fazer a integração de setores. É completamente disparatada esta referenciação dos cuidados de saúde primários para pedir consultas nos hospitais, gerando listas de espera. Creio que uma maior integração e um maior relacionamento entre os profissionais de saúde dos hospitais e centros de saúde evitaria muitas referenciações que acabam por ser processos secos, inorgânicos, desumanizantes. Esta capacidade de pôr a falar as equipas de um lado e do outro, reduzindo as referenciações, é essencial. Precisamos de continuar a desenvolver políticas de resposta em proximidade, hospitalização domiciliária, hospitais de dia.

Já indo longa a receita, parece-lhe que o doente vai recuperar?

O problema não é recuperar, o SNS é um ativo formidável. Mas, como qualquer ativo formidável, precisamos de perceber que há fases da vida em que são precisas reformas e modificar os objetivos. Está num ponto em que não podemos continuar com a mesma receita: temos de criar um sistema que seja muito mais elástico, sair desta ideia de planos de contingência que parecem interruptores, ou estamos em contingência ou não estamos. Um hospital não funciona assim. Tudo isto daria várias conversas. Se o SNS não se reformar de forma significativa, vai caminhar para a senescência.