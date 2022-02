Mamadou Ba e Spotify. Como tantos querem a censura

Cada vez mais as pessoas veem o mundo a preto e branco e puxam a brasa à sua sardinha, com unhas e dentes. Na edição de ontem do i fizemos manchete com o pensamento de Mamadou Ba, expresso nas duas redes sociais e foi um fartote de críticas, umas positivas outras negativas. O mais engraçado é que os opostos se aproximaram, pois aqueles que são mais à direita manifestavam-se contra o facto de ser ter “dado palco a tal figura”. Do outro, os lamentos eram no mesmo sentido, pois não se devia ter dado destaque, pois isso “só dá votos a André Ventura”.

Como é óbvio, respeito todas as ideias, mas penso que o papel do jornalismo é demonstrar o que pensam uns e outros. Sejam eles de extrema-esquerda ou de extrema-direita. Ou será que um racista só poderá ser de direita? A leitura que cada um faz é um direito que lhe assiste, mas não compete a nós apagar ou dar destaque de acordo com a sua ideologia.

O absurdo chegou a tal ponto que em Espanha se discute se aqueles que comem carne são de direita e os vegetarianos de esquerda. A estupidez é tanta que muitos se esquecem que os neonazis são vegans, à semelhança do seu herói, Adolf Hitler.

Neste caminho em direção ao pensamento único, penso que todos devemos contribuir para mostrar que a vida tem mais tonalidades e que não há vacas sagradas. Eu, como cidadão, quero é saber o que pensam as personalidades da vida pública, e não estou a falar dos figurantes dos reality shows. Falo daqueles que têm presença na vida política ou empresarial e que podem alterar as nossas vidas.

Hoje em dia muitos aceitam a censura nas redes sociais quando não concordam com o conteúdo retirado, não percebendo que estão a pactuar com uma situação gravíssima. Já não falando nos últimos casos em Portugal, nomeadamente com um post de Raquel Varela, veja-se o que se passou no Spotify, onde o cantor Neil Young, e mais uns tantos amigos, decidiram retirar o seus conteúdos por não concordarem com um podcast de Joe Rogan, onde este dava espaço a um cientista que tem uma versão diferente da oficial sobre a covid-19. É fácil perceber como caminhamos para tempos sinistros de censura e onde os novos censores querem usar o lápis azul a seu bel-prazer.