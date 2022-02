Carlos Queiroz chega à final da CAN enquanto treinador do Egipto

A seleção do Egipto, do português Carlos Queiroz, garantiu esta quinta-feira a presença na edição 2021 da Taça das Nações Africanas (CAN), ao bater nas grandes penalidades os Camarões, de António Conceição, depois de um empate nos 120 minutos.

O duelo dos dois treinadores lusos terminou com um empate aos 90 minutos. Contudo, foi ainda neste período que os egípcios ficaram sem o treinador, uma vez que Carlos Queiroz foi expulso em cima do final do tempo regulamentar, depois de ter visto o segundo cartão amarelo em três minutos.

Já no prolongamento, o marcador não viu quaisquer mudanças, mas o destaque vai para uma decisão tomada pela equipa técnica dos egípcios, já sem Queiroz no banco, que retiraram de campo um jogador que tinha sido lançado no prolongamento e jogou menos de 10 minutos.

No desempate, em grandes penalidades, o Egipto foi mais certeiro e acertou três dos penálties. Já os Camarões, marcaram apenas umas das grandes penalidades.

Na prova final, marcada para o próximo domingo, o Egipto vai defrontar o Senegal. Os Camarões, de António Conceição, jogam no sábado contra o Burquina Faso, no jogo de apuramento do terceiro e quarto lugar.