Justiça. Caso Greenwood é polémico, mas não inédito

O mundo do futebol profissional é um universo de excessos, ostentação e muita, mas muita vida para além dos relvados. Os jogadores de futebol profissionais que preenchem os plantéis dos principais clubes da modalidade são caras conhecidas, recebendo ordenados milionários e preenchendo a agenda mediática do mundo inteiro, dos meios de comunicação tradicionais às redes sociais. Como tal, estas figuras são alvo de grande escrutínio, e todos os casos em que se envolvem ganham uma especial polémica.

As acusações de crimes são uma categoria especial deste tipo de casos, que acabam sempre por ganhar uma mediatização exponenciada pelo facto de os jogadores de futebol serem, muitas vezes, figuras com popularidade mundial. E, dentro destes casos, aqueles relacionados com crimes sexuais são, talvez, dos mais polémicos. Recorde-se, por exemplo, a polémica entre Cristiano Ronaldo e a norte-americana Kathryn Mayorga que, em abril de 2021, exigiu 64 milhões de euros ao craque como indemnização pelos danos causados por uma alegada violação, em 2009, num quarto de hotel em Las Vegas.

O caso deu que falar, e é mais uma de várias acusações de crimes sexuais ligadas a profissionais do futebol internacional nos últimos anos. Fale-se, por exemplo, da polémica em torno de Robinho, o internacional brasileiro que foi condenado a nove anos de prisão, em janeiro deste ano, em última instância, por ter violado, com um amigo e mais quatro homens, uma jovem albanesa, numa discoteca de Milão, em 2013.

As acusações, no entanto, não são limitadas aos jogadores. Em Espanha, o treinador da equipa feminina do Rayo Vallevano foi apanhado, nos últimos dias, a sugerir uma violação em grupo de uma jogadora. Carlos Santiso tem feito manchetes em Espanha e, recentemente, a imprensa espanhola tornou públicas as gravações – que têm mais de quatro anos, e eram dirigidas à sua equipa técnica (na altura treinava as camadas infantis do clube) – onde se ouve o técnico espanhol a sugerir uma violação em grupo a uma jogadora... “Só tem de ser maior de idade”. “Este staff é incrível, mas faltam-nos coisas. Falta-nos, continuo a dizê-lo, fazer como os de Arandina (três jogadores foram acusados de agressão a uma rapariga de 15 anos em 2017). Falta-nos agarrar numa jogadora, mas que seja maior de idade para não nos colocarmos em sarilhos, e f***-la todos juntos. É isso que une um staff e uma equipa. Veja-se o caso de Arandina, que estiveram quase a subir de divisão”, ouve-se o técnico dizer no áudio em questão.

Também recentemente, um dos casos mais polémicos tem-se desenvolvido no seio do Manchester United, com a detenção – e posterior libertação – de Mason Greenwood, após a namorada ter denunciado, através das redes sociais, os alegados crimes cometidos pelo futebolista de 20 anos, revelando vídeos e fotografias onde é vista com várias lesões e hematomas, alegadamente provocadas pelo jovem jogador. Foi também divulgado um áudio em que se pode ouvir, alegadamente, o futebolista a forçar a jovem a ter relações sexuais.

Greenwood foi ontem libertado, após a sua detenção no passado domingo, acusado dos crimes de abuso sexual e agressão a Harriet Robson. A Greater Manchester Police tinha emitido um comunicado dando conta da continuidade da detenção do jogador do Manchester United – entretanto suspenso pelo clube – até quarta-feira, e o mesmo acabou por ser libertado sob fiança nesse dia. Ainda assim, a sua suspensão do clube mantém-se.

A notícia das acusações e da consequente detenção caiu como uma bomba no mundo do futebol internacional, e pouco demorou até começarem a surgir os efeitos: depois de ter sido suspenso pelo próprio Manchester United, criou-se um estilo de ‘boicote’ a Greenwood. O jogador foi retirado do popular videojogo desportivo FIFA 22, a Nike cortou relações com o jogador, e vário colegas de equipa decidiram deixar de o seguir nas redes sociais, entre eles, segundo revelou o diário britânico The Sun, Jesse Lingard, David de Gea, Paul Pogba, Edinson Cavani, Alex Telles, Scott McTominay e o próprio Cristiano Ronaldo.

O caso deu pano para mangas à comunicação social britânica, e o Daily Mail assegurou mesmo que, apesar de as acusações terem apanhado de surpresa o meio desportivo, o Manchester United já teria sido ‘alertado’ para eventuais ‘traços problemáticos’ do jogador. O diário britânico cita uma fonte anónima, que fala na existência de uma “má gestão do ego” do jogador em Old Trafford. Greenwood, recorde-se, já esteve envolto em polémica antes, quando, durante o período de confinamento, foi apanhado “a dar festas em propriedades privadas”, conforme conta o diário, relatando também a expulsão da seleção nacional “por convidar raparigas para o quarto que partilhava com Phil Foden”.

Mendy multiacusado Um dos nomes mais polémicos é o de Benjamin Mendy, o internacional francês do Manchester City que, estando já acusado de oito crimes de violação e um de abuso sexual, viu, ontem, ser-lhe imputado mais um crime de violação, aumentando o total nesta categoria para nove. Mendy – que acabou suspenso em agosto do ano passado pelo emblema onde jogam os portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva – esteve detido desde essa altura, acabando por ser libertado em janeiro deste ano, após uma audiência em Chester, no noroeste de Inglaterra.

Semedo na corda bamba Em Portugal, o caso mais conhecido é o de Rúben Semedo, o internacional português que assinou recentemente contrato com o FC Porto e que conta com um longo histórico de problemas com a justiça.

Em janeiro deste ano, a polémica voltou a bater à porta de Semedo que, anunciou a imprensa grega, teria sido detido por alegada violência doméstica.

Em resposta, o internacional português acusou as ‘mentiras’ que estavam a ser divulgadas, e mostrou-se a si mesmo, acompanhado da namorada, em casa, numa transmissão em direto nas redes sociais. Mas esta não foi a primeira vez que Semedo foi alguma vez detido. Em agosto do ano passado, o então jogador do Olympiacos foi detido por suspeitas de violação de uma rapariga de 17 anos, acabando por ser libertado uns dias depois, sob uma fiança de 10 mil euros.