Noite dos Livros Harry Potter realiza-se esta quinta-feira

A oitava edição da Noite dos Livros do Harry Potter realiza-se esta quinta-feira pelas 19h, em formato virtual, e tem atividade planeadas até domingo dia 6 de fevereiro.

Para este final de tarde está previsto um direto no Facebook da Editorial Presença, com a participação do Instituto de Magia Português (IMP), o maior grupo de fãs do Harry Potter em Portugal.

Em comunicado, a editora realça que este é um evento "para os fãs celebrarem esta série icónica". Estas celebrações, iniciadas em 2014 pela editora inglesa Bloomsbury, estenderam-se a vários países em todo o mundo, sendo que a iniciativa regressa agora a Portugal.

Contudo, perante o contexto de pandemia e as respetivas restrições, serão privilegiadas as iniciativas online, para partilhar em casa, e em família.

O tema deste ano será 'viagems mágicas', que, segundo a organização do evento, reflete as viagens em que "milhões de leitores embarcaram graças à leitura da saga", desde a publicação do primeiro livro desta série.

As celebrações são abertas a todos os leitores, sem restrições de idade.

Na impossibilidade de realização de eventos presenciais, foi preparado um guia de atividades alusivas ao tema deste ano, nomeadamente jogos, quizzes, criação de adereços, entre outros desafios.

O guia de atividades estará disponível em presenca.pt, e nas redes sociais da Editorial Presença, até dia 6 de fevereiro de 2022. Este guia pode ser ajustado para grupos de maior dimensão, e é igualmente adaptável para eventos online.

Para acompanhar a leitura da saga, estarão disponíveis com 30% de desconto, em exclusivo no site do Grupo Presença, os volumes que integram a série, à exceção de novidades abrangidas pela lei do preço fixo (livros publicados há menos de dezoito meses).