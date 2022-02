CDS-PP convoca Conselho Nacional para o próximo dia 11 em Lisboa

O CDS-PP convocou um Conselho Nacional extraordinário para o próximo dia 11 de fevereiro, na sede nacional do partido.

Na convocatória a que o Nascer do SOL teve acesso, o presidente do conselho nacional do CDS-PP, Filipe Anacoreta Correia, indica que entre a ordem de trabalhos consta a análise dos resultados das legislativas de domingo, que deram aos centristas 1,61% dos votos, não permitindo ao partido eleger um único deputado, e resultando no pedido de demissão de Francisco Rodrigues dos Santos da liderança.

Além dos resultados eleitorais, o Conselho Nacional debruçar-se-á ainda sobre as diligências para o XXIX Congresso, nomeadamente "a apresentação, discussão e votação do Regulamento de Eleição de Delegados, do Regulamento do Congresso e eleição da Comissão Organizadora do Congresso".