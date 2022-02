Novos empréstimos aos particulares ascenderam a 21966 milhões

Os bancos concederam 21966 milhões de euros de novos empréstimos aos particulares no ano passado, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal (BdP). A maioria deste montante destinou-se à compra de casa.

"Em 2021, o montante de novos depósitos de particulares foi de 43.016 milhões de euros, mais 284 milhões do que no ano anterior. Em dezembro, a taxa de juro média manteve-se no mínimo histórico de 0,04%. Dos novos depósitos constituídos em 2021, 85% foram aplicados em depósitos a prazo até um ano", disse o regulador.

Quanto às empresas, os novos depósitos totalizaram 10.748 milhões de euros em 2021, "dos quais 95% foram aplicados em depósitos a prazo até um ano".

Novos depósitos também cresceram

