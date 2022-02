Comissão Europeia propõe prorrogação do Certificado Digital até junho de 2023

A Comissão Europeia anunciou, esta quinta-feira, que propôs a extensão de Certificado Digital Covid-19 da União Europeia (EU) por um ano, até 30 de junho de 2023.

Em comunicado, a Comissão Europeia destaca que a covid-19 continua a ser prevalente na UE e que a extensão do certificado facilita as deslocações dos cidadãos. Além disso, o executivo comunitário propõe que os certificados passem a ser emitidos com testes de antigénio de alta qualidade, baseados em laboratório, além de incluir as pessoas que participam em ensaios clínicos de vacinas.

Recorde-se que a data para o fim do certificado em questão é 30 de junho de 2022. Por isso, a Comissão Europeia apela ao Parlamento Europeu e ao Conselho que a proposta hoje apresentada seja rapidamente adotada, para que o regulamento seja prorrogado.