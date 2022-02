'Fedal' volta para a edição de 2022 da Laver Cup

Senhoras e senhores, amantes de ténis, está de volta a tão querida parceria entre Roger Federer e Rafael Nadal nos courts - denominada ‘Fedal’. Na quinta edição da Laver Cup, que vai acontecer em Londres, entre 23 e 25 de setembro, a dupla representará a Equipa Europa nesta competição.

É, assim, a repetição do feito de 2017, quando Nadal e Federer participaram lado a lado neste mesmo torneio.

Nadal, que recentemente conquistou o 21.º título Grand Slam da sua carreira, no Open da Austrália, disse: “A Laver Cup é um evento único e adorei competir nele. O Roger tem sido uma grande parte da minha carreira, um grande rival e também um verdadeiro amigo. Fazer parte da Equipa Europa juntos é ótimo e se pudermos partilhar o court mais uma vez como duplas, será uma experiência verdadeiramente especial para nós os dois nesta fase de nossas carreiras.”

Já Federer, que está fora dos courts há cerca de meio ano, e que participou na Laver Cup em duas ocasiões, declarou: “Estou realmente ansioso por voltar a competir ainda este ano e a Laver Cup faz parte do meu plano. Não é segredo que eu adoro o evento e estou super empolgada para voltar ao The O2 e a Londres, uma das maiores cidades do mundo.”