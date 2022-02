João Mário testa positivo à covid-19

João Mário testou positivo para a covid-19, informou, esta quinta-feira, o Benfica.

Sublinhe-se que o jogador estava no banco no início do jogo frente ao Gil Vicente, esta quarta-feira à noite, mas entrou em campo no arranque da segunda parte.

Desta forma, João Mário vai falhar a ida do Benfica a Tondela, referente à 21.ª jornada da Liga, agendada para a próxima segunda-feira.