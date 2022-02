Covid-19. DGS deixa apelo aos pais numa altura em que há "poucos milhares de crianças inscritas" para vacinação

Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, apelou esta quinta-feira aos pais que agendem a vacinação contra a covid-19 dos filhos, sublinhando que apenas alguns milhares de crianças estão inscritas para a inoculação no próximo fim de semana.

“Temos poucos milhares de crianças inscritas para vacinação”, disse Graça Freitas, numa entrevista à rádio Renascença, realçando que o país continua num momento difícil no que diz respeito à pandemia e que “vale a pena” vacinar tendo em conta a gravidade da doença e os pouquíssimos” efeitos secundários da vacina.

“Queremos fazer aqui um apelo aos pais e aos educadores que ainda não vacinaram as suas crianças com a 1.ª dose - e não estão, neste momento, a recuperar de covid, porque essas não podem ser vacinadas - que as vacinem”, apelou a diretora-geral da Saúde.

Recorde-se que este fim de semana será dedicado à vacinação das crianças entre os cinco e os onze anos para primeiras e segundas doses.