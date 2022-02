Myanmar. Guerrilheiros da geração Z fazem a vida negra aos militares

Há um ano, as ruas de Rangum estavam pintadas de vermelho, cor do movimento pró-democracia, contra os militares que tinham acabado de dar um golpe de Estado, pondo fim a uma breve primavera democrática. Multidões de birmaneses, que semanas antes tinham dado uma esmagadora vitória eleitoral à Liga Nacional pela Democracia (LND), arriscavam sair à rua em protestos e greves, enfrentando fogo real dos militares. Pouco a pouco foram aprendendo a proteger-se, organizar-se, a esconder-se atrás de escudos improvisados, a ripostar a tiros com fisgas e cocktails molotov. No entanto, após mais de 1500 mortes, entre detenções e tortura, as ruas esvaziaram-se. Muitos opositores, sobretudo jovens, começaram a fugir das cidades, refugiando-se nas selvas e montanhas dos territórios fronteiriços, onde milícias de minorias étnicas estão em guerra civil desde a fundação do Estado birmanês. Aí, ativistas fartos de ser massacrados, sobretudo bamar, a etnia maioritária, receberam treino de guerrilha, formando as Força de Defesa do Povo (PDF, na sigla inglesa), lançando uma insurgência que foi escalando, tornando-se cada vez mais coordenada, sofisticada e mortífera.

“É uma guerra civil. Uma guerra civil de baixa intensidade mas uma guerra civil”, assegura David Eimer, antigo correspondente do Telegraph e do South China Morning Post, autor do livro A Savage Dreamland: Journeys in Burma (Bloomsbury, 2019), à conversa com o i.

