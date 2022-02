Quem tem gerido bem a pandemia são as famílias, não o Governo

Entre os vários mistérios da covid, há um que me intriga especialmente: como é que o país continuou sempre a funcionar com relativa normalidade? Olho para o exemplo mais à mão, o do próprio agregado familiar (aliás, digamos não me resta grande alternativa, uma vez que estamos em confinamento praticamente desde o início do ano). Já em novembro e dezembro de 2021 as crianças tinham andado intermitentemente entre casa e a escola: ora por causa de uma professora infetada, ora por causa de um caso positivo na turma, ora por causa de uma educadora, os períodos de isolamento sucediam-se. Seguiram-se as três semanas de férias das crianças... O Natal, naturalmente, foi passado em casa. O Ano Novo também. E o regresso às aulas durou uma semana. Foi só até aparecer o primeiro caso positivo entre nós. De repente as crianças já estavam outra vez em casa. Aí começou o purgatório dos códigos, dos telefonemas para o SNS24, da marcação impossível dos testes, das idas ao hospital, à farmácia e ao laboratório para testagem. Só isso requeria quase uma pessoa em regime de exclusividade. Mas havia ainda a lida da casa, os almoços e jantares, o acompanhamento escolar. Mesmo assumindo que os adultos não têm direito a vida própria, como conciliar todas estas exigências com a atividade profissional? Não sei se o Governo tem ou não gerido bem a pandemia, mas sei que as famílias fizeram o possível e o impossível para dar resposta a todas as exigências, acumulando as tarefas domésticas com o cuidado dos filhos e os empregos, sem receberem um tostão a mais por isso – pelo contrário, continuando a pagar as escolas apesar de terem de fazer o papel de professores e educadores e ainda as refeições. Agora que tudo indica que o pior já passou, é mais do que hora de acabar com isolamentos exagerados, que sobrecarregam as famílias e prejudicam a economia e o ensino. Deixem as crianças ir à escola e os pais trabalhar, não nos façam perder mais tempo com chamadas intermináveis e testes inúteis. Que o país tenha continuado a funcionar com relativa normalidade nestas circunstâncias parece-me um milagre. Mas até os milagres às vezes têm o seu limite.