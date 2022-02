Athletic-Real. Um Viejo Classico que renasce a toda a hora

Amanhã, para a tão pomposamente chamada Copa de Su Majestad el Rey, que até parece ter por detrás uma marcha de Elgar, que mais aqui para nós chamamos apenas Taça do Rei, o Real Madrid vai a Bilbao defrontar o Athletic naquele que os nossos vizinhos espanhóis chamam de Viejo Classico, diferenciando-o assim do apenas El Classico, confronto entre Real e Barcelona. Não é à toa que um desafio tem um cognome como este. De tal ordem que só em 2011 é que o número de Viejos Classicos foi ultrapassado por El Classico. E falamos aqui dos três únicos clubes que nunca passaram a vergonha de descer de divisão.

Foi também para a Taça do Rei que Real Madrid e Athetic Bilbao se defrontaram pela primeira vez, num jogo que teve lugar a 8 de abril de 1903 - a primeira final da prova! - e ganho pelos bascos por 3-2. Recorde-se que o campeonato de Espanha surgiu um bocado serôdio, só em 1929. O País Basco foi das primeiras regiões da Península Ibérica a adoptar o futebol como desporto favorito, muito por influência do mercado pesqueiro que existia no final do século XIX com as Ilhas Britânicas. E esse encontro acabou por formar uma espécie de terramoto: entusiasmados pela vitória do Athletic, um grupo de estudantes bascos radicados em Madrid trataram de fundar outro Atlético, o de Madrid, que copiava as cores do de Bilbao. E, daí para diante, os embates entre Real e Athletic multiplicaram-se na Taça do Rei porque tanto um como o outro foram recorrentes vencedores dos seus campeonatos regionais que davam acesso à prova, tal como aconteceu depois em Portugal, com o chamado Campeonato de Portugal, antecessor da Taça. Entre 1903 e 1958, houve nove finais da Taça do Rei entre Real Madrid e Athletic de Bilbao. Os bilbaínos fizeram questão de ganhar seis, o que revelava uma superioridade bastante convincente. Além disso, os dois clubes repartiram dez dos primeiros 25 campeonatos de Espanha - Athletic 6; Real, 4. É fácil, desta forma, perceber do que estamos a falar quando falamos do Viejo Classico.

Franquismo

O Athletic de Bilbao, com a sua fortíssima identidade basca que ainda hoje faz que só aceite jogadores bascos ou filhos de bascos, foi ferozmente perseguido pelo regime de Francisco Franco, El Caudillo, que promoveu o centralismo de Madrid e reprimiu todos as espécies de regionalismo. A coisa foi ao ponto de ser obrigado a deixar cair o grafismo de Athletic, indicativo da sua influência inglesa, para passar a ser Atlético, tal como o de Madrid. Por outro lado, foi atiçada a rivalidade com o Barcelona (ou melhor, a rivalidade Castela-Catalunha), retirando importância àquele que começara por ser o primeiro verdadeiro clássico do país.

Líder de La Liga, com dois andaluzes à perna (Sevilha e Bétis), algo nada habitual, o Real Madrid visita amanhã, pelas 20h30, um Athletic pouco convincente que se arrasta pelo nono lugar da classificação. Mas se a história dos confrontos para o campeonato já se desequilibrou decididamente a favor dos madrilenos (95 vitórias contra 51, mais 36 empates), na Copa de Su Majestad el Rey as contas são bem diferentes: em 55 confrontos, 24 vitórias do Real contra 23 do Athletic, acrescidas de oito empates e de uma diferença de golos de 90-82. Razão para que a viagem seja tudo menos confortável para o conjunto de Carlo Ancelotti. Esta época, na única competição a eliminar além da Taça, a Supertaça, jogada a quatro, em Riade, na Arábia Saudita, os merenges levaram a melhor por 2-0 na meia-final. Outro jogo histórico já que foi a primeira vez que se bateram diretamente pela conquista de um troféu desde a tal final de 1958. Na época anterior, o Athletic, já comandado por Marcelino Garcia Toral (que não é basco, mas das Astúrias) tinha sido o alegre vencedor da prova, agora com este estilo comercialão que tanto agrada aos espanhóis. Lo Viejo Classico renasce a cada momento. Este é um deles.