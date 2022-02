Marcelo Rebelo de Sousa vai indigitar António Costa como primeiro-ministro

O Presidente da República já comunicou a António Costa, Secretário-Geral do Partido Socialista, "a sua intenção de o indigitar como Primeiro-Ministro do XXIII Governo Constitucional".

A indigitação será "formalizada depois do apuramento dos votos dos círculos eleitorais da Europa e de fora da Europa", lê-se numa nota da Presidência da República, divulgada esta quarta-feira, depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter ouvido todos os partidos políticos com representação na Assembleia da República, na sequência das eleições legislativas do passado domingo.

A mesma nota adianta ainda que a "nomeação e posse terão lugar depois da primeira sessão da XV legislatura da Assembleia da República".