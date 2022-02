Monica Vitti (1931-2022). Chamar-lhe musa não basta

A beleza tem a sua própria tirania, e só o sabe quem dela chega a querer livrar-se, como de uma maldição. Até à medida que se envelhece, há quem prefira não mais mostrar-se em público como se esse simples acto fosse a profanação de um antigo dom. Monica Vitti era terrivelmente bela. Mas, se assim era, soube controlar esse efeito que produzia, dominá-lo por meio de uma sensualidade com um toque de gelo, marcando aquela distância e fascínio que põe os lobos a uivar à lua. E havia ainda uma firmeza expressiva, uma qualidade cerebral nas suas interpretações, que davam grande espessura aos papéis que desempenhava. Além da luz que lhe saltava do cabelo, quase sempre de um loiro vivíssimo, brilhando com tudo o que é de fora, se se tornou um ícone do cinema italiano dos anos 1960, foi porque o seu encanto um tanto esquivo, aquela graça de outro mundo, fez dela uma presença marcante numa altura em que as atenções se viravam para a Europa, quando uma geração de cineastas visionários como Michelangelo Antonioni se preparavam para refazer a paisagem do cinema. Por isso, musa não basta. Não foi apenas uma figura inspiradora, mas revelou um nível diferente no desejo, na intensidade, como se o inventasse de novo. Apareceu como “um contraponto visual e estilístico à voluptuosidade da classe trabalhadora das principais atrizes italianas do período, entre elas Sophia Loren e Anna Magnani”, lembra o The New York Times. Com a serenidade confiante que a distinguia, aquela distinção que chegava a ser gélida, causou uma indelével perturbação e assombro que perduram até hoje, na tetralogia de Antonioni: A Aventura, A Noite, O Eclipse e Deserto Vermelho. A actriz, cujo verdadeiro nome era Maria Luisa Ceciarelli, morreu hoje, aos 90 anos.

O anúncio foi feito por Walter Veltroni, um antigo político, realizador e argumentista, que o fez recorrendo à sua conta de Twitter. “Roberto Russo, o seu companheiro nestes anos, pede-me que informe que Monica Vitti deixou de existir. Faço-o com grande dor, afecto e nostalgia”.

Embora não tenha sido avançada uma causa para a morte, Veltroni lembrou que Monica Vitti sofria da doença de Alzheimer, razão pela qual se tinha afastado do olhar público desde 2001.

O obituário do The New York Times recorda que Vitti era uma actriz com formação clássica, uma estrela em ascensão em Itália quando, em 1957, conheceu Antonioni, tendo os dois começado uma relação que se prolongou por uma década, e em que mais do que sua musa ela foi o alter-ego do realizador. E para se perceber a importância e o impacto que as personagens representadas por Vitti tiveram no imaginário italiano, vale a pena referir que, em 2020, a editora Feltrinelli publicou uma obra ensaística com o título “E siccome lei” (E já que ela), em que a autora, Eleonora Marangoni, explora as tantas personagens que Monica Vitti encarnou, mostrando como nesse vastíssimo repertório ela produziu um “irresistível retrato coral”. Sendo tão diferentes essas mulheres, aquilo que desde logo a distingue é o facto de ser um ícone que não se cristalizou numa figura imediatamente reconhecível, mas contrariou essa tentação, e soube dar corpo e voz a presenças reais, a mulheres, nostálgicas, irónicas, ciumentas, teimosas, excêntricas ou esquivas. Ela tanto podia ser a miúda com uma arma como a rainha do baile na alienação do mundo moderno.

Numa entrevista que deu em tempos, Monica Vitti reconhecia como, os personagens e a sua própria vida se misturavam. E quando lhe perguntaram se isso significava que tudo era de algum modo falso, respondeu: “Não, é tudo verdade: especialmente os personagens.”

Eleonora Marangoni aproveita-se dessa constelação para traçar um retrato das mulheres italianas, e dedicando um capítulo a cada uma das personagens, vai acompanhando também a carreira de Vitti, desde o início na comédia dos anos 50, seguindo-se o cinema de Antonioni, e depois os filmes dos anos 80 com Roberto Russo, passando por Risi, Monicelli, Sordi, Brass, Scola e Buñuel. Com evocações subtis que partem muitas vezes de um mero detalhe, seja uma frase ou um gesto, Marangoni capta a fragilidade e a tenacidade das interpretações de Vitti, numa homenagem que nos faz ver como esta actriz soube reivindicar para a mulher uma infinidade de rostos, de níveis, libertando-a dos condicionamentos a que ainda se acha sujeita.

Nascida em Roma, a 3 de Novembro de 1931, Vitti iniciou o seu percurso nos palcos, tendo cativado as atenções em 1956, com a peça Sei storie da ricordare. No ano seguinte, como já se referiu, teve o encontro mais importante da sua carreira, mas a estreia no cinema deu-se em 1958, sendo dirigida por Mario Amendola em Le Dritte. Depois da breve ainda que fulgurante passagem pelo teatro, em 1960, inicia-se com Aventura a tetralogia acima mencionada, e na descoberta que Antonioni faz dela e com ela, Vitti lança-se numa inquisição íntima, no reflexo entre a vida e o vazio, explorando essa tensão difícil de exprimir, essa insatisfação que se acerca com rodeios e nalgum momento ameaça devorar-nos. E o primeiro desses filmes foi de uma ousadia raramente vista, a tal ponto que, a apresentação oficial no festival de Cannes deu lugar a um confronto que viria a ser celebrado como um ponto de viragem na história do cinema. Segundo relembra o Times, a sessão terminou por entre um coro de apupos por parte da audiência, que se mostrou perplexa com um filme que se iniciava com o desaparecimento misterioso de uma mulher chamada Anna e que dava lugar a um interlúdio sexual desprovido de qualquer emoção ao qual se entregava o noivo e a melhor amiga de Anna, a personagem interpretada por Vitti. A pateada foi de tal ordem que Antonioni ficou com a sensação de estar a assistir ao fim da sua carreira, ao passo que Vitti abandonou o auditório em lágrimas depois das cenas mais duras em que aparecia terem sido recebidas com cruéis gargalhadas da audiência.

Acontece que, em arte, ao contrário do que acontece na história, no final de uma batalha, por mais corpos que se contem caídos de um lado ou do outro, as ideias têm a última palavra, e uma defesa apaixonada do que, até ali, parecia ser um completo fracasso vem muitas vezes a provocar uma descompostura das expectativas, e isso mesmo é a tarefa do artista. Assim, uma série de cineastas, com Roberto Rossellini à cabeça, sentiram-se compelidos a vir em defesa do filme, e a inversão foi de tal ordem que este acabou por conquistar o Prémio Especial da Crítica do festival. Mas se o filme acabaria por triunfar, nos jornais a crítica reproduzia noutra escala o confronto, e houve tantas reacções desfavoráveis como aclamações entusiásticas. A revista britânica Sight and Sound declarou-o o segundo melhor filme alguma vez feito depois de Citizen Kane. Independentemente dos juízos sobre a qualidade da sua prestação, o certo é que Monica Vitti se tornou uma sensação internacional do dia para a noite.

Após ter concluído a tetralogia de Antonioni, que permaneceriam no centro do seu legado como actriz, em 1966, foi feita uma tentativa de a transformar numa estrela cuja luz não deixasse ninguém de fora, sendo o veículo para tal A Mulher Detective, uma sátira de espiões britânica em registo psicadélico que, apesar de contar com um elenco que dava algumas garantias, entre Terence Stamp e Dirk Bogarde, e com Joseph Losey na realização, foi um desse mísseis intercontinentais que caem no mar. Já no final dessa década, começa a desenhar-se o segundo momento de revelação na sua carreira. Tendo terminado a relação com Antonioni em 1967, Vitti procurou reinventar-se e à sua carreira, trocando o registo tortuoso em que aqueles filmes a haviam encerrado por um bem mais leve, deixando a exploração do abismo para se dedicar à comédia, e ela mesmo explicou que houve nessa sua metamorfose uma deliberada maturação. Não se tratou de procurar uma saída fácil, mas foi um acto de rebeldia. Ela tinha a resposta na ponta da língua sempre que lhe perguntavam qual era o segredo da sua comédia: “Rebelião diante da angústia, da tristeza e da melancolia da vida."

Comédia não tinha então nada que ver com facilidade, nem esse registo de bandalheira que promove a risada alarve da audiência. E a década de 1970 viu-a demonstrar que podia fazer a transição da angústia existencial para um registo popular, vivaz, animador. Na altura, esses filmes eram a coutada das estrelas masculinas do cinema italiano, mas Vitti poderia ter dito: “Veni, vidi, vici.” Tanto as audiências como a crítica logo se lhe renderam, e estreia-se nesta segunda fase pela mão de de Ettore Scola, ao lado de Marcelo Mastroianni, em Ciúme, Ciúmes e Ciumentos. Se Vitti se tornou a imperatriz das províncias italianas, estes filmes raramente alcançaram uma audiência internacional, e o seu último grande sucesso em termos de crítica será com Buñuel em O Fantasma da Liberdade (1974).

A partir da década de 1980 começou a aparecer em menos produções, sobretudo na televisão. Depois do reencontro com Antonioni, desta vez sendo ela quem o convenceu a experimentar a rodagem em vídeo, realizando O Mistério de Oberwald para o pequeno ecrã, a ela vamos vê-la sobretudo nos filmes do seu companheiro Roberto Russo, fotógrafo de cena que se tornara realizador e com quem Vitti mantinha uma relação desde 1975, tendo os dois casado cerca de duas décadas mais tarde, e permanecendo juntos até ao fim. Do cinema, despediu-se definitivamente em 1989, com Scandalo Segreto (1990), filme em que assina o argumento e a realização, além de o protagonizar. Vai-se apagando num registo intermitente na televisão, e acaba por dedicar-se cada vez mais à escrita, publicando em 1993 uma autobiografia, Sette Sottane (Sete Saias), e, em 1995, Il Letto è una Rosa (A Rosa é uma Cama). No fim, o seu encanto não se perde. Soube ser tantas mulheres, como uma flor fresca sobre um túmulo faz de um ponto final uma vírgula.