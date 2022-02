Motoristas de táxis e de 'minivans' em greve bloqueiam estradas no Líbano

Dezenas de motoristas de táxis e de carrinhas de transporte partilhado do Líbano iniciaram hoje uma greve de três dias, bloqueando estradas e exigindo que o Governo resolva o aumento dos preços e a grave crise económica.

Foi a segunda vez em três semanas que os sindicatos realizaram uma greve no Líbano, forçando escolas, universidades e muitas lojas a fechar, e, com os transportes públicos a serem praticamente inexistentes no Líbano, muitas pessoas dependem desses táxis e 'minivans' de uso partilhado para as suas deslocações diárias.

A grave crise económica que afeta o Líbano foi descrita pelo Banco Mundial como uma das piores dos últimos 100 anos e os sindicatos passaram a recorrer com regularidade a greves, desde que o Governo terminou com subsídios estatais, em outubro passado.

Com uma inflação galopante, os libaneses são confrontados com o facto de um depósito automóvel de gasolina custar agora mais do que o salário mínimo mensal.

O impasse político no país começou a ser resolvido quando, em 24 de janeiro, o influente grupo Hezbollah e o seu principal aliado xiita colocaram um fim a meses de boicote ao governo, dando ao poder central uma oportunidade para elaborar um orçamento para este ano e um plano de recuperação económica.