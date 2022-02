Novo pronome neutro deve entrar brevemente no dicionário norueguês

Segundo Daniel Ims, um representante da instituição que discute e decide sobre as palavras incluídas na língua norueguesa, “com o tempo, o uso do pronome ‘hen’ tem vindo a ser cada vez mais adotado pela população norueguesa.

Além disso, de acordo com o responsável, embora a discussão entre os especialistas já durasse há algum tempo, só recentemente é que a palavra entrou no discurso regular dos noruegueses.

A verdade é que este é um debate que tem vindo a ocorrer em várias partes do mundo. Contudo, tem sido sempre difícil chegar a um consenso. Por exemplo, recentemente o ministro francês da Educação, apontou o dedo a um dicionário de referência por estar a incluir a terminação “iel”, que é utilizada em França como um pronome neutro em termos de género. O ministro acusou ainda a “inspiração americana”, fazendo uma referência ao facto do dicionário Merriam-Webster ter incluído, em 2019, uma uma definição singular de género neutro do pronome “eles”.

Daniel Ims, citado pelo The Guardian, adiantou que o pronome neutro “hen” deverá entrar nos dicionários até ao outono, depois de uma fase de consulta aberta a “todos na comunidade linguística” do país.