Governo homologa quatro projetos para a reabilitação e modernização de regadios coletivos tradicionais

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, homologou esta quarta-feira quatro projetos para a reabilitação e modernização de regadios coletivos tradicionais, nos concelhos de Vale de Cambra, Viseu e Vinhais.

Em comunicado, o gabinete da ministra adianta que, no concelho de Vale de Cambra, o projeto é promovido pela Junta de Agricultores de Cavião e visa a reabilitação do regadio tradicional de Cavião, beneficiando uma área de 35 hectares e 141 beneficiários.

O projeto prevê uma poupança de água superior a 20% e terá um investimento de 160.840 euros.

Já no concelho de Viseu, o projeto é promovido pela Junta de Freguesia de Bodiosa e tem como objetivo a modernização do sistema de regadio da Poça da Presa, refere a mesma nota, que acrescenta que "irá beneficiar uma área de 7 hectares e 26 beneficiários, passando de um sistema de gravidade para um sistema de rega de pressão, o que aumentará a eficiência da utilização da água". O montante total do investimento aprovado é de 74.354 euros.

Também no concelho de Vinhais foram homologados dois projetos. Um deles é promovido pela Junta de Agricultores de Vila Verde e visa a reabilitação do regadio tradicional de Vila Verde, beneficiando de 36,69 hectares e estando prevista uma poupança de água de cerca de 50%, sendo o montante total do investimento aprovado de 129.272 euros.

O outro projeto, promovido pela Junta de Agricultores de Santa Cruz, com vista à reabilitação do regadio tradicional de Santa Cruz, tem uma área beneficiada de 24,10 hectares e 39 beneficiários. Também neste caso se prevê uma poupança de água de cerca de 50%, sendo o montante total do investimento aprovado de 93.636 euros.

“O regadio público coletivo, eficiente e sustentável, tem sido, desde sempre, uma prioridade para o Governo, dado o seu papel fundamental para que a agricultura portuguesa continue o caminho da modernização, desenvolvimento e competitividade, e estes quatro projetos vêm refletir isso mesmo”, explica a Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, cita a nota.

Segundo a tutela, com um montante total de investimento de 458 mil euros, os projetos homologados esta quarta-feira são financiados a 100% no âmbito da Operação 3.4.2 “Melhoria da eficiência dos regadios existentes”, do PDR2020.