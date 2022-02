Congresso Português de Endocrinologia vai decorrer este ano em Faro

Após quase dois anos de pandemia, o 73.º Congresso Português de Endocrinologia, organizado pela Sociedade Portuguesa de Endocrinologia Diabetes e Metabolismo (SPEDM), será presencial e irá decorrer nos dias 3 a 6 de fevereiro, no Centro de Congressos de Faro.

Um dos grandes eventos científicos do país irá contar com a presença de oradores "de renome nacional e internacional, médicos e investigadores com carreiras dedicadas à investigação e tratamento das doenças das glândulas endócrinas, designadamente a diabetes", uma patologia que afeta um milhão de portugueses, embora se estime que entre 30 a 40% dos casos estejam, ainda, por diagnosticar, indica a SPEDM na nota enviada ao Nascer do Sol.

Além desta doença, também serão abordadas outras patologias endócrinas no Congresso "como as doenças da tiroide ou a obesidade, que já foi considerada pela Organização Mundial da Saúde a epidemia do Sec. XXI". Em Portugal, mais de metade da população adulta tem excesso de peso e cerca de 17% é obesa, evidencia a SPEDM.

Para se inscrever ou obter mais informações sobre o programa do 73.º Congresso Português de Endocrinologia, aceda a este site