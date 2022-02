Profissionais de saúde indianos alegam fraude generalizada no certificado de vacinas

Profissionais de saúde na linha da frente do programa de vacinação contra a covid-19 da Índia dizem que as pessoas estão a ser oficialmente registadas como duplamente vacinadas sem receberem ambas as doses devido à pressão para cumprirem os objectivos governamentais.

Os profissionais descreveram o quão fácil era registar as segundas doses de vacina para pessoas que não compareceram a consultas, utilizando registos pessoais da sua primeira dose e optando por contornar um código enviado para o seu telemóvel.

"Não há qualquer falha técnica", disse Aditya, um trabalhador da saúde de Uttar Pradesh que solicitou que apenas o seu primeiro nome fosse utilizado devido ao medo de represálias, diz ao The Guardian. "A questão é a pressão sem precedentes sobre nós para aumentarmos o número de pessoas vacinadas".

O estatuto vacinal de todos os cidadãos é registado numa plataforma construída pelo governo chamada CoWIN. Os certificados de vacinação CoWIN são globalmente reconhecidos e tornam as pessoas elegíveis para viagens interestaduais e internacionais, incluindo para países que só aceitam passageiros totalmente vacinados.

O governo tinha fixado um prazo até ao final de 2021 para que todas as pessoas na Índia fossem vacinadas. Não conseguiu. De acordo com estatísticas oficiais, 75% da população adulta já tomou duas doses. Na semana passada, o primeiro-ministro, Narendra Modi, disse que estava "orgulhoso" de todos aqueles que estão a fazer com que vacinação no país "seja um sucesso".