Abanca com lucros de 323,3 milhões de euros em 2021

O ABANCA obteve um lucro de 323,3 milhões de euros em 2021, “num ano marcado pela melhoria da rentabilidade estrutural e pelos progressos realizados em matéria de sustentabilidade, tudo isto num contexto de grande complexidade”, disse a instituição financeira.

O banco continuou a desenvolver medidas de controlo de custos e implementação de sinergias, o que permitiu melhorar a margem recorrente em 33,1% para 241 milhões de euros.

"A incorporação do Bankoa e do negócio do Novo Banco em Espanha também contribuiu para melhorar a rentabilidade estrutural do banco", acrescentando que "o sucesso da política de integrações levada a cabo pelo ABANCA nos últimos anos reflete-se tanto no crescimento do negócio (+ 57% em comparação com 2018 e também + 9,7% quando comparado com o setor bancário), como da rentabilidade (as receitas aumentaram 26,3% enquanto o setor perdeu 5,4%) e no controlo de custos”, salienta.

A instituição financeira esclareceu ainda que, em 2021, a atividade recuperou os níveis pré-crise nas principais linhas de negócio: em comparação com 2019, as formalizações de crédito à habitação cresceram 40,9%, as formalizações de crédito a empresas e particulares 9,5%, as subscrições líquidas de fundos de investimento triplicaram e o volume gerido através do serviço de gestão discricionária de carteiras duplicou no exercício.

“Portugal, que é uma peça-chave para o ABANCA como instituição de vocação ibérica, registou também uma evolução positiva, ultrapassando as previsões estabelecidas para o ano: as formalizações de crédito à habitação foram 58% superiores ao objetivo e as captações de recursos fora do balanço ficaram 26% acima do esperado”.

As receitas recorrentes continuam a ser um pilar nos resultados do banco. Entre janeiro e dezembro de 2021, a margem base cresceu 6,2% devido ao bom desempenho da margem financeira (+4,9%) e das receitas por prestação de serviços (+10%). Ambas as linhas de resultados têm crescido de forma constante nos últimos anos, com uma contribuição cada vez mais relevante do mercado português, como evidenciado pelo crescimento de 17,3% da margem financeira e de 12,3% das receitas por prestação de serviços.

O ABANCA reduziu em 4,3% os seus custos correntes através da implementação de projetos de racionalização e do aproveitamento das sinergias relacionadas com as integrações, que resultaram numa melhoria da eficiência, que se situou nos 67,4%. Como resultado, a margem recorrente (margem base menos gastos de exploração) aumentou 33,1% para 240,6 milhões de euros.

Entre janeiro e dezembro de 2021, o volume de negócio aumentou 18,8% para 108.682 milhões de euros.

Os empréstimos e adiantamentos a clientes cresceram 17,6% (10,6% excluindo a contribuição do Bankoa e do Novo Banco em Espanha) para 45.982 milhões de euros. Os empréstimos a clientes em condições normais aumentaram em 18,8% (11,7% excluindo as duas novas integrações) para 45.558 milhões de euros. O financiamento às empresas e famílias, que representam 80% do total, constitui o maior componente.

O banco gere um total de 62.699 milhões de euros em recursos de clientes, o que representa um crescimento de 19,7% (10,6% excluindo o Bankoa e o Novo Banco em Espanha).

Os depósitos de clientes cresceram 17,0% (10,1% sem o Bankoa e Novo Banco em Espanha) para 49.793 milhões de euros. Durante o exercício, o ABANCA aumentou os clientes em 9,2%, o número de cartões de crédito e débito em 10,1% e o número de terminais POS em 16,0%.

“Um fator chave para o crescimento das receitas por serviços foi o impulso na comercialização de seguros e de produtos fora do balanço. O banco gere 12.906 milhões de euros em recursos fora do balanço, 31,2% mais do que um ano antes (mais 12,5% excluindo o efeito do Bankoa e do Novo Banco Espanha)”, adianta.